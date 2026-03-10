Białystok, 10.03.2026. Sensacyjne 15 stopni!

Pogodowa huśtawka, ale ciepło

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dziś, 10 marca 2026 roku, aura zafunduje nam prawdziwą pogodową huśtawkę, ale z bardzo pozytywnym finałem. Poranek jeszcze zaskoczy nas lekkim chłodem i bezchmurnym niebem, jednak to tylko cisza przed burzą – burzą ciepła!

Słońce szybko przejmie inicjatywę, rozgrzewając atmosferę do niewiarygodnych, jak na tę porę roku, temperatur. Po południu termometry mogą wskazać aż 15 stopni Celsjusza! To prawdziwy rekord, który pozwoli na chwilę zapomnieć o zimie i poczuć powiew nadchodzącej wiosny. Wieczorem co prawda pojawią się chmury, ale bez opadów.

Godzinowa prognoza dla miasta

Oto szczegółowa prognoza pogody dla Białegostoku na 10 marca 2026. Sprawdźcie, czego możecie się spodziewać!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 13:00 11°C 10°C 4 m/s Brak 16:00 15°C 13°C 4 m/s Brak 19:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 22:00 6°C 4°C 3 m/s Brak

Co przyniesie jutro?

Po dzisiejszej euforii pogodowej, sprawdźmy, co czeka nas jutro, 11 marca 2026 roku, w Białymstoku! Środa również zapowiada się bardzo łagodnie, choć z większą dawką chmur. Poranek powita nas temperaturą około 6-8 stopni Celsjusza, a niebo będzie mocno zachmurzone, ale to nie popsuje nam nastroju.

W ciągu dnia chmury mogą dominować, ale mimo to termometry ponownie poszybują w górę! Po południu możemy spodziewać się nawet 14 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, nie ma szans na opady – parasole można spokojnie zostawić w domu. To będzie kolejny dzień idealny na spacery!

Jak spędzić ten dzień?

Przy tak rewelacyjnej pogodzie w Białymstoku, grzechem byłoby siedzieć w domu! Wykorzystajcie ten dzień na świeżym powietrzu. Po tak ciepłym wtorku i łagodnej środzie, aż chce się wyjść na spacer do Parku Branickich czy po prostu posiedzieć na słońcu w jednej z kawiarnianych ogródków. Słońce, choć przerywane chmurami, wciąż będzie dodawać energii!

Pamiętajcie jednak, że mimo wysokich temperatur, wiatr może dawać się we znaki, zwłaszcza rano. Warto ubrać się na cebulkę, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Nie zapomnijcie okularów przeciwsłonecznych – słońce, gdy się pojawi, będzie operować mocno! Bawcie się dobrze i chłońcie każdy promień!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.