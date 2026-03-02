Białystok, 2 marca 2026. Sensacyjny zwrot w pogodzie!

Poranek – chłód, potem szalone ocieplenie

Poniedziałkowy poranek, 2 marca 2026, w Białymstoku zaskoczył lekkim chłodem, który przenikał do szpiku kości. Termometry o 7 rano pokazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura spadła do mroźnego -1 stopnia! Niebo pozostawało umiarkowanie zachmurzone, a delikatny wiatr z zachodu nie pomagał w rozgrzewce.

Jednak ten zimowy podmuch szybko ustąpi! Już około południa temperatura miała wystrzelić w górę, osiągając 7 stopni. Mieszkańcy Białegostoku mogli poczuć się komfortowo, gdy słońce od czasu do czasu przebijało przez małe chmury. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1025 hPa, zapowiadało poprawę nastroju.

Niezwykły dzień, potem deszczowa zmiana

Popołudnie w Białymstoku to istny festiwal ciepła! Około godziny 16 termometry pokazywały aż 10 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna zbliżała się do rewelacyjnych 9 stopni. Wielkie zachmurzenie, aż 97%, nie zdołało zepsuć tej euforii, choć wiatr wciąż dawał się we znaki, z porywami do 9 m/s.

Niestety, sielanka nie trwała wiecznie. Wieczór, około 19, przyniósł nagłą zmianę – słabe opady deszczu nawiedziły miasto. Temperatura spadła do 8 stopni, a wilgotność powietrza wzrosła. To sygnał, że po dynamicznym dniu, Białystok musi przygotować się na mokry finał.

Szczegółowa prognoza godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 3°C 5 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 5 m/s Brak 19:00 8°C 5°C 4 m/s Słabe opady deszczu (0.15 mm)

Co nas czeka jutro w Białymstoku?

Wtorek, 3 marca 2026, przyniesie mieszkańcom Białegostoku nieco spokojniejszą aurę, choć początek dnia będzie równie rześki. O 7 rano temperatura znów spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna zimno sięgnie -1 stopnia. Niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, ale bez widma deszczu – to dobra wiadomość!

W ciągu dnia zrobi się wyraźnie przyjemniej! Około godziny 13 spodziewamy się już 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wyniesie komfortowe 7 stopni. Co najważniejsze, niebo ma być pochmurne, ale bez opadów. Wiatr pozostanie łagodny, co pozwoli cieszyć się dniem bez parasola i kurtki przeciwdeszczowej.

Jak przygotować się na taką pogodę?

Białystok stawia przed nami wyzwanie! Przy tak dynamicznej pogodzie kluczowe jest ubranie się na cebulkę. Rano postaw na ciepły sweter i kurtkę, ale nie zapomnij o lekkiej odzieży, którą będziesz mógł zdjąć po południu. Parasol to absolutny must-have – deszcz może zaskoczyć!

Wieczorne opady deszczu to idealny pretekst, by schować się w domu. Może to być doskonała okazja na wieczór filmowy lub ciepłą herbatę z przyjaciółmi. Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o nieprzemakalnym obuwiu, aby uniknąć przemoczenia i nieprzyjemnego chłodu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.