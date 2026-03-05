Białystok dziś walczy z wiatrem. Czy słońce w końcu wygra tę batalię?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-05 6:03

W Białymstoku 05.03.2026 pogoda zaserwuje nam prawdziwy miks emocji. Poranek przywita mieszkańców chłodem i mocnym wiatrem, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Czy po południu możemy liczyć na łagodniejsze warunki i więcej słońca? Sprawdźmy, co czeka nas w kolejnych godzinach!

Wietrzny początek dnia w Białymstoku

Dziś, 5 marca 2026 roku, mieszkańcy Białegostoku muszą przygotować się na dzień pełen pogodowych kontrastów. Poranek przywita nas **chłodem i porywistym wiatrem**, który wyraźnie obniży odczuwalną temperaturę, sprawiając, że zamiast 1 stopnia Celsjusza, poczujemy solidny mróz sięgający nawet -3 stopni.

Sytuacja zacznie się poprawiać dopiero w godzinach popołudniowych, gdy wiatr nieco zelżeje, a termometry pokażą przyjemniejsze wartości. Okolice godziny 16 to moment, kiedy **zachmurzenie małe ustąpi miejsca niemal bezchmurnemu niebu**, dając nam szansę na odrobinę słońca po wietrznym przedpołudniu. Nie zanosi się na żadne opady, więc parasole mogą spokojnie pozostać w domu.

Szczegółowa prognoza na dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:001°C-3°C4 m/sBrak
09:003°C-2°C5 m/sBrak
12:006°C2°C6 m/sBrak
15:007°C4°C5 m/sBrak
18:005°C2°C4 m/sBrak
21:001°C-2°C3 m/sBrak

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Jeśli dzisiejszy wiatr i chłód nieco zniechęcił, to dobra wiadomość jest taka, że jutro, 6 marca, aura w Białymstoku będzie znacznie łaskawsza, choć niekoniecznie słoneczna. **Poranek znów będzie chłodny, z temperaturą około 0 stopni Celsjusza**, jednak wiatr ustanie, dzięki czemu odczucie zimna będzie mniejsze.

Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, ale nie powinniśmy spodziewać się żadnych opadów. Temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając w najcieplejszym momencie dnia **około 7 stopni Celsjusza**, co zdecydowanie umili popołudnie. Można więc powiedzieć, że jutro czeka nas stabilna, choć nieco szara pogoda.

Co robić w taką pogodę w Białymstoku?

Skoro wiatr dziś nie daje nam za wygraną, a jutro niebo będzie raczej zachmurzone, warto pomyśleć o aktywnościach, które nie są uzależnione od kaprysów pogody. Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, gdy wiatr nieco ustanie i pojawi się słońce, **krótki spacer po Parku Branickich** może okazać się dobrym pomysłem. Pamiętajmy jednak o ciepłej czapce i szaliku!

Na jutro, przy dominującym zachmurzeniu, ale za to spokojnym wietrze, możemy pomyśleć o odwiedzeniu **Pałacu Branickich lub Muzeum Historycznego**. Alternatywą jest relaks w jednej z białostockich kawiarni, gdzie przy filiżance kawy można spokojnie przeczekać szare niebo. Niezależnie od wyboru, warto mieć ze sobą dodatkową warstwę ubrania, bo choć temperatura będzie przyjemniejsza, **wilgotność powietrza może potęgować uczucie chłodu**.

