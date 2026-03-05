Białystok dziś walczy z wiatrem. Czy słońce w końcu wygra tę batalię?

Wietrzny początek dnia w Białymstoku

Dziś, 5 marca 2026 roku, mieszkańcy Białegostoku muszą przygotować się na dzień pełen pogodowych kontrastów. Poranek przywita nas **chłodem i porywistym wiatrem**, który wyraźnie obniży odczuwalną temperaturę, sprawiając, że zamiast 1 stopnia Celsjusza, poczujemy solidny mróz sięgający nawet -3 stopni.

Sytuacja zacznie się poprawiać dopiero w godzinach popołudniowych, gdy wiatr nieco zelżeje, a termometry pokażą przyjemniejsze wartości. Okolice godziny 16 to moment, kiedy **zachmurzenie małe ustąpi miejsca niemal bezchmurnemu niebu**, dając nam szansę na odrobinę słońca po wietrznym przedpołudniu. Nie zanosi się na żadne opady, więc parasole mogą spokojnie pozostać w domu.

Szczegółowa prognoza na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -3°C 4 m/s Brak 09:00 3°C -2°C 5 m/s Brak 12:00 6°C 2°C 6 m/s Brak 15:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 18:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 21:00 1°C -2°C 3 m/s Brak

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Jeśli dzisiejszy wiatr i chłód nieco zniechęcił, to dobra wiadomość jest taka, że jutro, 6 marca, aura w Białymstoku będzie znacznie łaskawsza, choć niekoniecznie słoneczna. **Poranek znów będzie chłodny, z temperaturą około 0 stopni Celsjusza**, jednak wiatr ustanie, dzięki czemu odczucie zimna będzie mniejsze.

Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, ale nie powinniśmy spodziewać się żadnych opadów. Temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając w najcieplejszym momencie dnia **około 7 stopni Celsjusza**, co zdecydowanie umili popołudnie. Można więc powiedzieć, że jutro czeka nas stabilna, choć nieco szara pogoda.

Co robić w taką pogodę w Białymstoku?

Skoro wiatr dziś nie daje nam za wygraną, a jutro niebo będzie raczej zachmurzone, warto pomyśleć o aktywnościach, które nie są uzależnione od kaprysów pogody. Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, gdy wiatr nieco ustanie i pojawi się słońce, **krótki spacer po Parku Branickich** może okazać się dobrym pomysłem. Pamiętajmy jednak o ciepłej czapce i szaliku!

Na jutro, przy dominującym zachmurzeniu, ale za to spokojnym wietrze, możemy pomyśleć o odwiedzeniu **Pałacu Branickich lub Muzeum Historycznego**. Alternatywą jest relaks w jednej z białostockich kawiarni, gdzie przy filiżance kawy można spokojnie przeczekać szare niebo. Niezależnie od wyboru, warto mieć ze sobą dodatkową warstwę ubrania, bo choć temperatura będzie przyjemniejsza, **wilgotność powietrza może potęgować uczucie chłodu**.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.