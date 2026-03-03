Białystok obudzi się w chmurach! Ale te temperatury zaskoczą 3 marca 2026!

Spis treści
Słoneczny powiew wiosny dziś
Wtorek 3 marca 2026 roku w Białymstoku zaskoczy mieszkańców prawdziwym pogodowym rollercoasterem! Chociaż poranek może wydawać się nieco ponury, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą oscylującą wokół 3-4 stopni Celsjusza, to tylko cisza przed burzą... pozytywnych zmian! Niech nikt nie chowa jeszcze ciepłych kurtek.
W ciągu dnia sytuacja diametralnie się zmieni! Termometry poszybują w górę, osiągając nawet 9 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. To idealna okazja, aby w końcu poczuć prawdziwy powiew wiosny, mimo że niebo pozostanie częściowo zasnute chmurami. Wiatr będzie jedynie delikatnie muskał twarze, więc spokojnie można planować spacery.
Szczegółowa prognoza na wtorek
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Prędkość wiatru
|Opady
|06:00
|3°C
|0°C
|2 m/s
|Brak
|09:00
|4°C
|4°C
|1 m/s
|Brak
|12:00
|7°C
|6°C
|2 m/s
|Brak
|15:00
|9°C
|8°C
|2 m/s
|Brak
|18:00
|7°C
|5°C
|2 m/s
|Brak
|21:00
|4°C
|1°C
|3 m/s
|Brak
Pogoda jutro w Białymstoku
Niestety, sielanka nie potrwa długo! Środa 4 marca 2026 roku przyniesie nam znaczne ochłodzenie i porywisty wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie poniżej zera. Rankiem, już od godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale silne podmuchy wiatru o prędkości do 11 m/s sprawią, że poczujemy mroźne -2 stopnie! To będzie prawdziwe uderzenie zimna po dzisiejszej poprawie.
Choć w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 6 stopni Celsjusza, to uczucie chłodu będzie potęgował wiatr wiejący z prędkością nawet 6 m/s. Niebo pozostanie pochmurne, ale na szczęście nie przewiduje się opadów. Pamiętajcie, aby jutro ubrać się zdecydowanie cieplej niż dziś! Będzie to dzień wymagający dodatkowej warstwy odzieży.
Jak przetrwać pogodowe zmiany?
W obliczu tak zmiennej pogody w Białymstoku, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Dziś możesz cieszyć się łagodniejszymi temperaturami, ale już jutro koniecznie wyciągnij z szafy cieplejsze kurtki, czapki i szaliki. Pamiętaj o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do szybko zmieniających się warunków.
Nie zapomnij o regularnym sprawdzaniu prognozy przed wyjściem z domu, zwłaszcza jeśli planujesz dłuższe aktywności na świeżym powietrzu. Mimo wszystko, to doskonały czas na spacer po Parku Planty czy odwiedzenie Pałacu Branickich – świeże powietrze zawsze dobrze robi, nawet gdy jest nieco chłodniej!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.