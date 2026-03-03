Białystok obudzi się w chmurach! Ale te temperatury zaskoczą 3 marca 2026!

Słoneczny powiew wiosny dziś

Wtorek 3 marca 2026 roku w Białymstoku zaskoczy mieszkańców prawdziwym pogodowym rollercoasterem! Chociaż poranek może wydawać się nieco ponury, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą oscylującą wokół 3-4 stopni Celsjusza, to tylko cisza przed burzą... pozytywnych zmian! Niech nikt nie chowa jeszcze ciepłych kurtek.

W ciągu dnia sytuacja diametralnie się zmieni! Termometry poszybują w górę, osiągając nawet 9 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. To idealna okazja, aby w końcu poczuć prawdziwy powiew wiosny, mimo że niebo pozostanie częściowo zasnute chmurami. Wiatr będzie jedynie delikatnie muskał twarze, więc spokojnie można planować spacery.

Szczegółowa prognoza na wtorek

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Prędkość wiatru Opady 06:00 3°C 0°C 2 m/s Brak 09:00 4°C 4°C 1 m/s Brak 12:00 7°C 6°C 2 m/s Brak 15:00 9°C 8°C 2 m/s Brak 18:00 7°C 5°C 2 m/s Brak 21:00 4°C 1°C 3 m/s Brak

Pogoda jutro w Białymstoku

Niestety, sielanka nie potrwa długo! Środa 4 marca 2026 roku przyniesie nam znaczne ochłodzenie i porywisty wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie poniżej zera. Rankiem, już od godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale silne podmuchy wiatru o prędkości do 11 m/s sprawią, że poczujemy mroźne -2 stopnie! To będzie prawdziwe uderzenie zimna po dzisiejszej poprawie.

Choć w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 6 stopni Celsjusza, to uczucie chłodu będzie potęgował wiatr wiejący z prędkością nawet 6 m/s. Niebo pozostanie pochmurne, ale na szczęście nie przewiduje się opadów. Pamiętajcie, aby jutro ubrać się zdecydowanie cieplej niż dziś! Będzie to dzień wymagający dodatkowej warstwy odzieży.

Jak przetrwać pogodowe zmiany?

W obliczu tak zmiennej pogody w Białymstoku, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Dziś możesz cieszyć się łagodniejszymi temperaturami, ale już jutro koniecznie wyciągnij z szafy cieplejsze kurtki, czapki i szaliki. Pamiętaj o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do szybko zmieniających się warunków.

Nie zapomnij o regularnym sprawdzaniu prognozy przed wyjściem z domu, zwłaszcza jeśli planujesz dłuższe aktywności na świeżym powietrzu. Mimo wszystko, to doskonały czas na spacer po Parku Planty czy odwiedzenie Pałacu Branickich – świeże powietrze zawsze dobrze robi, nawet gdy jest nieco chłodniej!

