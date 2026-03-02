Białystok przygotuj się na huśtawkę. Dziś słońce, wieczorem deszcz – nic nowego?

Jaka pogoda czeka dziś Białystok?

Dziś w Białymstoku obudziliśmy się do dnia, który na pierwszy rzut oka zdaje się być całkiem obiecujący. Poranne zachmurzenie umiarkowane szybko ustąpi, dając miejsce małej ilości chmur, a temperatura będzie stopniowo piąć się w górę. Początkowo termometry wskażą 2 stopnie Celsjusza, by koło południa osiągnąć przyjemne 7 stopni.

Popołudnie również zapowiada się miło, z temperaturą sięgającą nawet 10 stopni Celsjusza około godziny 16:00. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1025 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Niestety, wieczorem aura zmieni swoje oblicze. Wiatr, który w ciągu dnia będzie umiarkowany, o prędkości do 5 m/s, przyniesie ze sobą lekkie opady deszczu po zmierzchu, więc lepiej mieć parasol w zasięgu ręki.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 3°C 5 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 5 m/s Brak 19:00 8°C 5°C 4 m/s 0.15 mm deszczu 22:00 4°C 3°C 2 m/s 0.3 mm deszczu

Co przyniesie wtorek w Białymstoku?

Po dzisiejszej, zmiennej aurze, wtorek 3 marca 2026 roku przyniesie nam spokojniejszą i bardziej stabilną pogodę. Poranek rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego i temperatury w okolicach 1 stopnia Celsjusza, ale bez odczuwalnych opadów. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie, zaczynając od 1027 hPa.

W ciągu dnia możemy liczyć na znaczne przejaśnienia i rosnące temperatury. Około południa termometry pokażą już 8 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, oscylując wokół 2 m/s. Białystok nareszcie odetchnie od deszczu, ciesząc się słonecznymi akcentami i przyjemniejszym powietrzem.

Jak najlepiej spędzić zmienny poniedziałek?

Mając na uwadze dzisiejszą prognozę dla Białegostoku, warto strategicznie zaplanować dzień. Dopóki słońce świeci i temperatury są łaskawe, wybierzcie się na spacer po Plantach czy do Parku Branickich. Popołudniowe ciepło, dochodzące do 10 stopni, to idealny moment na krótką aktywność na świeżym powietrzu, zanim deszcz zepsuje humor.

Gdy tylko na horyzoncie pojawią się ciężkie chmury i zapowiedź deszczu, czyli około godziny 19:00, lepiej poszukać schronienia pod dachem. Można wtedy odwiedzić jedną z licznych białostockich kawiarni, zrelaksować się z dobrą książką lub po prostu cieszyć się ciepłem domowego ogniska. Pamiętajcie o parasolu, bo pogoda w marcu lubi zaskakiwać, a ten poniedziałek to tylko potwierdzenie reguły.

Dane pogodowe: © OpenWeather

