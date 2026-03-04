Białystok szykuje się na powiew zimy? Środa 04.03.2026 będzie chłodna!

Zimny powiew w środku tygodnia

Białystok, 4 marca 2026 roku, powita nas dość chłodną aurą i silniejszym wiatrem, który z pewnością przypomni nam o tym, że zima wcale nie powiedziała ostatniego słowa. Już o poranku, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 3 stopnie Celsjusza, a uczucie chłodu wzmocni temperatura odczuwalna na poziomie zera. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na komfortowym poziomie 1022 hPa, ale to wiatr będzie dyktował warunki.

W ciągu dnia sytuacja nie ulegnie drastycznej zmianie, chociaż słońce, jeśli tylko zechce się przebić przez niewielkie zachmurzenie, może nieco osłodzić ten chłodny marzec. W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00, temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza, ale silny wiatr wiejący z prędkością nawet 6 m/s, z porywami do 8-11 m/s, sprawi, że odczuwalna temperatura wyniesie zaledwie 3 stopnie. Wieczorem chłód ponownie da się we znaki, a po 22:00 temperatura spadnie do 1 stopnia, z odczuwalnym mrozem do -3 stopni. Nie zapowiada się na opady, więc parasole można zostawić w domu.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 4 m/s (zachodnio-północno-zachodni), porywy do 11 m/s Brak 10:00 5°C 1°C 5 m/s (północno-zachodni), porywy do 10 m/s Brak 13:00 7°C 3°C 6 m/s (północno-zachodni), porywy do 8 m/s Brak 16:00 7°C 4°C 5 m/s (północno-zachodni), porywy do 9 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 4 m/s (północno-zachodni), porywy do 10 m/s Brak 22:00 1°C -3°C 4 m/s (północno-zachodni), porywy do 10 m/s Brak

Jaka pogoda czeka Białystok jutro?

Po dzisiejszym, nieco ponurym wstępie, jutro, czyli 5 marca, Białystok może liczyć na lekką poprawę, ale bez rewolucji. Poranek będzie jeszcze chłodny, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnym mrozem do -4 stopni. Zachmurzenie małe ustąpi miejsca umiarkowanemu lub dużemu zachmurzeniu w ciągu dnia, co oznacza, że słońca możemy szukać ze świecą.

W ciągu dnia termometry w Białymstoku wzniosą się maksymalnie do 8 stopni Celsjusza około godziny 13:00, ale to wiatr, wiejący z prędkością do 6 m/s, z porywami do 12 m/s, nadal będzie sprawiał, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Popołudnie przyniesie spadek zachmurzenia, a wieczorem możemy nawet liczyć na bezchmurne niebo i lekkie przymrozki. Bez opadów przez cały dzień, więc przynajmniej z jednej strony pogoda będzie stabilna.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę zapowiedzi, warto mieć w pogotowiu ciepłe ubrania, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższe przebywanie na zewnątrz. Warstwowy ubiór będzie kluczem do komfortu, a czapka i rękawiczki mogą okazać się nieocenione, szczególnie rano i wieczorem, gdy wiatr wzmaga uczucie chłodu. Nie zapominajmy o nawilżaniu skóry – suchy wiatr potrafi dać się we znaki.

Mimo kapryśnej aury, Białystok zawsze ma coś do zaoferowania. Jeśli wiatr nie będzie przeszkadzał, spacer po Parku Branickich to zawsze dobry pomysł, zwłaszcza w chwilach, gdy słońce przebija się przez chmury. Dla tych, którzy wolą ciepłe wnętrza, liczne kawiarnie czy muzea czekają z otwartymi drzwiami. A w przypadku, gdy aura będzie bardziej sprzyjająca, perspektywa bezchmurnego wieczoru to idealna okazja na obserwację gwiazd, z dala od miejskich świateł.

Dane pogodowe: © OpenWeather

