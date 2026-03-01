Białystok. Totalne szaleństwo temperatur 1 marca 2026!

Białystok. Co za dzień dzisiaj?

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na dzień pełen pogodowych szaleństw! Dzisiaj, 1 marca 2026 roku, aura zafunduje nam prawdziwy rollercoaster. Poranek przywitał nas lodowatym chłodem, z temperaturą ledwie przekraczającą 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna wręcz minus trzy!

Ale to dopiero początek! Wraz z upływem godzin, miasto doświadczy niesamowitego, błyskawicznego ocieplenia! Po południu termometry pokażą aż 11 stopni Celsjusza! To prawdziwa gratka po mroźnym początku dnia!

Białystok. Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -3°C 3 m/s Brak 10:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 13:00 8°C 6°C 5 m/s Brak 16:00 11°C 11°C 4 m/s Brak 19:00 6°C 4°C 3 m/s Brak

Co przyniesie poniedziałek?

Czy poniedziałek, 2 marca 2026 roku, uspokoi pogodowe nastroje w Białymstoku? Niestety, nie do końca! Początek dnia to jeszcze zachmurzenie duże i chłodno, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza, ale potem nastąpi dramatyczna zmiana. Nie dajcie się zwieść!

W ciągu dnia chmury ustąpią, a słońce zagości na niebie, podnosząc temperaturę do 8 stopni Celsjusza! Będzie jednak towarzyszył nam silniejszy wiatr, osiągający nawet 6 m/s, co może zepsuć wrażenie ciepła. Wieczór znów przyniesie więcej chmur.

Jak przygotować się na marcową aurę?

Taka kapryśna pogoda wymaga specjalnego przygotowania! Pamiętajcie o ubieraniu się na cebulkę – rano przyda się ciepła kurtka, by potem móc swobodnie zrzucić warstwy, gdy słońce zacznie grzać. Nie dajcie się zaskoczyć!

Mimo wszystko, to idealny dzień na spacer! Wykorzystajcie popołudniowe słońce, zanim znów schowa się za chmurami. Pamiętajcie jednak, że wiatr może być zdradliwy, więc chustka lub czapka mogą okazać się nieocenione!

