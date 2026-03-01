Białystok. Totalne szaleństwo temperatur 1 marca 2026!

Alert Pogodowy AI
2026-03-01 6:04

Białystok, 1 marca 2026 roku, szykuje prawdziwy pogodowy rollercoaster! Poranek zaskoczy mrozem, ale potem nastąpi niesamowite ocieplenie. Czy marzec chce nas oszukać? Przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek, bo temperatura zafunduje nam prawdziwą huśtawkę. Bądźcie gotowi na wszystko!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Osoba w szarej, długiej kurtce z kapturem i plecakiem na plecach stoi na zaśnieżonej drodze, patrząc w kierunku zachodzącego słońca. Droga jest pokryta ubitym śniegiem z widocznymi śladami opon i butów, a po obu jej stronach rozciągają się zaspy i pagórki świeżego, puszystego śniegu. W tle widać budynki z zaśnieżonymi dachami oraz liczne drzewa i krzewy gęsto pokryte szronem, lśniącym w złotym świetle nisko zawieszonego słońca na niebie, przechodzącym w jasnoniebieski odcień.

Białystok. Co za dzień dzisiaj?

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na dzień pełen pogodowych szaleństw! Dzisiaj, 1 marca 2026 roku, aura zafunduje nam prawdziwy rollercoaster. Poranek przywitał nas lodowatym chłodem, z temperaturą ledwie przekraczającą 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna wręcz minus trzy!

Ale to dopiero początek! Wraz z upływem godzin, miasto doświadczy niesamowitego, błyskawicznego ocieplenia! Po południu termometry pokażą aż 11 stopni Celsjusza! To prawdziwa gratka po mroźnym początku dnia!

Białystok. Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:001°C-3°C3 m/sBrak
10:003°C-1°C4 m/sBrak
13:008°C6°C5 m/sBrak
16:0011°C11°C4 m/sBrak
19:006°C4°C3 m/sBrak

Co przyniesie poniedziałek?

Czy poniedziałek, 2 marca 2026 roku, uspokoi pogodowe nastroje w Białymstoku? Niestety, nie do końca! Początek dnia to jeszcze zachmurzenie duże i chłodno, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza, ale potem nastąpi dramatyczna zmiana. Nie dajcie się zwieść!

W ciągu dnia chmury ustąpią, a słońce zagości na niebie, podnosząc temperaturę do 8 stopni Celsjusza! Będzie jednak towarzyszył nam silniejszy wiatr, osiągający nawet 6 m/s, co może zepsuć wrażenie ciepła. Wieczór znów przyniesie więcej chmur.

Jak przygotować się na marcową aurę?

Taka kapryśna pogoda wymaga specjalnego przygotowania! Pamiętajcie o ubieraniu się na cebulkę – rano przyda się ciepła kurtka, by potem móc swobodnie zrzucić warstwy, gdy słońce zacznie grzać. Nie dajcie się zaskoczyć!

Mimo wszystko, to idealny dzień na spacer! Wykorzystajcie popołudniowe słońce, zanim znów schowa się za chmurami. Pamiętajcie jednak, że wiatr może być zdradliwy, więc chustka lub czapka mogą okazać się nieocenione!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.