Białystok w deszczu i chmurach. Czy to już koniec zimy?

Wtorkowa aura w Białymstoku

Dziś, 24 lutego 2026 roku, mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się pogody, która niekoniecznie zachęca do długich spacerów. Poranek przywitał nas słabymi opadami deszczu, a niebo było całkowicie pokryte chmurami, co szybko rozwiało złudzenia o słonecznym dniu. Temperatura powietrza, choć oscyluje wokół 3 stopni Celsjusza, przez wysoką wilgotność i wiatr będzie odczuwalna jako zero, a nawet poniżej.

Ciśnienie atmosferyczne w ciągu dnia delikatnie wzrośnie, co może przynieść chwilową ulgę od porannego przymglenia. Przez większą część dnia zachmurzenie pozostanie duże, a wiatr będzie wiać z prędkością około 3-4 m/s, z porywami do 10 m/s, skutecznie obniżając komfort termiczny. Wieczorem temperatura spadnie do -1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna osiągnie -6 stopni, co jasno wskazuje, że zima wcale nie powiedziała ostatniego słowa.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C 0°C 3 m/s Słabe opady deszczu (0.11 mm) 09:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 12:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 15:00 2°C -2°C 4 m/s Brak 18:00 2°C -2°C 4 m/s Brak 21:00 -1°C -6°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda na jutro?

Kiedy wtorkowe deszcze i chmury odejdą w zapomnienie, Białystok obudzi się w środę, 25 lutego 2026 roku, do znacznie chłodniejszej rzeczywistości. Poranek zapowiada się na prawdziwie zimowy, z temperaturą powietrza spadającą do -2 stopni Celsjusza, a odczuwalną nawet do -7 stopni. Co więcej, możliwe są słabe opady śniegu w godzinach porannych i około południa, co przypomina, że zima w regionie wciąż ma moc.

Przez cały dzień dominować będzie duże zachmurzenie, a wiatr utrzyma się na poziomie 4-5 m/s, potęgując uczucie zimna. Ciśnienie atmosferyczne, które dziś delikatnie wzrosło, jutro będzie kontynuować ten trend, osiągając wartości powyżej 1020 hPa. Wieczór przyniesie stabilizację na minusie, z temperaturami około -2 stopni Celsjusza i znacznie słabszym wiatrem, dając odczucie -5 stopni.

Jak przetrwać zimny wtorek?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę w Białymstoku, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Pamiętajcie o ciepłej, warstwowej odzieży, która ochroni przed zimnem i wilgocią, szczególnie rano, gdy spadnie deszcz. Parasol lub kurtka przeciwdeszczowa to absolutny must-have, by nie dać się zaskoczyć kaprysom aury, która, jak widać, lubi jeszcze pogrozić palcem.

Jeśli planujecie wyjścia, zwróćcie uwagę na prognozowany silniejszy wiatr i niską temperaturę odczuwalną. Dziś najlepiej postawić na rozgrzewające napoje i unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia. Może to dobry dzień, żeby nadrobić zaległości w domowym zaciszu, zamiast mierzyć się z nieprzychylną aurą Białegostoku?

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.