Białystok w deszczu i chmurach. Czy to już koniec zimy?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-02-24 6:04

Wtorek, 24.02.2026, w Białymstoku zaskoczy nas mieszanką deszczu i solidnego zachmurzenia. Temperatury będą oscylować wokół kilku stopni na plusie, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej. Czy miasto w końcu pożegna zimową aurę, czy może to tylko chwilowa odwilż przed kolejnym uderzeniem mrozu? Sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj.

Przed pałacową fasadą rozciąga się przestronny, brukowany plac, pokryty licznymi kałużami odbijającymi zachmurzone, lecz miejscami jaśniejsze niebo oraz elementy budynku. Centralnie umieszczony jest długi, symetryczny budynek o barokowej architekturze w odcieniach beżu i szarości, z dwoma skrzydłami bocznymi i dachem mansardowym, zdobiony ornamentami i rzeźbami na fasadzie. Po brukowanej nawierzchni spaceruje kilka osób, niektóre z nich trzymają parasole w różnych kolorach – czerwonym, niebieskim i czarnym – chroniąc się przed deszczem lub jego resztkami. Po obu stronach placu widoczne są fragmenty parkowych drzew o nagich gałęziach, co sugeruje późną jesień lub zimę, oraz zielone trawniki.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Przed pałacową fasadą rozciąga się przestronny, brukowany plac, pokryty licznymi kałużami odbijającymi zachmurzone, lecz miejscami jaśniejsze niebo oraz elementy budynku. Centralnie umieszczony jest długi, symetryczny budynek o barokowej architekturze w odcieniach beżu i szarości, z dwoma skrzydłami bocznymi i dachem mansardowym, zdobiony ornamentami i rzeźbami na fasadzie. Po brukowanej nawierzchni spaceruje kilka osób, niektóre z nich trzymają parasole w różnych kolorach – czerwonym, niebieskim i czarnym – chroniąc się przed deszczem lub jego resztkami. Po obu stronach placu widoczne są fragmenty parkowych drzew o nagich gałęziach, co sugeruje późną jesień lub zimę, oraz zielone trawniki.

Wtorkowa aura w Białymstoku

Dziś, 24 lutego 2026 roku, mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się pogody, która niekoniecznie zachęca do długich spacerów. Poranek przywitał nas słabymi opadami deszczu, a niebo było całkowicie pokryte chmurami, co szybko rozwiało złudzenia o słonecznym dniu. Temperatura powietrza, choć oscyluje wokół 3 stopni Celsjusza, przez wysoką wilgotność i wiatr będzie odczuwalna jako zero, a nawet poniżej.

Ciśnienie atmosferyczne w ciągu dnia delikatnie wzrośnie, co może przynieść chwilową ulgę od porannego przymglenia. Przez większą część dnia zachmurzenie pozostanie duże, a wiatr będzie wiać z prędkością około 3-4 m/s, z porywami do 10 m/s, skutecznie obniżając komfort termiczny. Wieczorem temperatura spadnie do -1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna osiągnie -6 stopni, co jasno wskazuje, że zima wcale nie powiedziała ostatniego słowa.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:003°C0°C3 m/sSłabe opady deszczu (0.11 mm)
09:003°C0°C3 m/sBrak
12:003°C-1°C4 m/sBrak
15:002°C-2°C4 m/sBrak
18:002°C-2°C4 m/sBrak
21:00-1°C-6°C4 m/sBrak

Jaka pogoda na jutro?

Kiedy wtorkowe deszcze i chmury odejdą w zapomnienie, Białystok obudzi się w środę, 25 lutego 2026 roku, do znacznie chłodniejszej rzeczywistości. Poranek zapowiada się na prawdziwie zimowy, z temperaturą powietrza spadającą do -2 stopni Celsjusza, a odczuwalną nawet do -7 stopni. Co więcej, możliwe są słabe opady śniegu w godzinach porannych i około południa, co przypomina, że zima w regionie wciąż ma moc.

Przez cały dzień dominować będzie duże zachmurzenie, a wiatr utrzyma się na poziomie 4-5 m/s, potęgując uczucie zimna. Ciśnienie atmosferyczne, które dziś delikatnie wzrosło, jutro będzie kontynuować ten trend, osiągając wartości powyżej 1020 hPa. Wieczór przyniesie stabilizację na minusie, z temperaturami około -2 stopni Celsjusza i znacznie słabszym wiatrem, dając odczucie -5 stopni.

Jak przetrwać zimny wtorek?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę w Białymstoku, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Pamiętajcie o ciepłej, warstwowej odzieży, która ochroni przed zimnem i wilgocią, szczególnie rano, gdy spadnie deszcz. Parasol lub kurtka przeciwdeszczowa to absolutny must-have, by nie dać się zaskoczyć kaprysom aury, która, jak widać, lubi jeszcze pogrozić palcem.

Jeśli planujecie wyjścia, zwróćcie uwagę na prognozowany silniejszy wiatr i niską temperaturę odczuwalną. Dziś najlepiej postawić na rozgrzewające napoje i unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia. Może to dobry dzień, żeby nadrobić zaległości w domowym zaciszu, zamiast mierzyć się z nieprzychylną aurą Białegostoku?

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.