Białystok wita wiosnę. Czy 28.02.2026 to naprawdę koniec zimy?

Co dziś zafunduje nam białostocka aura?

Poranek w Białymstoku, 28 lutego 2026 roku, zaczyna się dość standardowo, z umiarkowanym zachmurzeniem, które nie wróży niczego spektakularnego. Temperatura wynosiła zaledwie 1 stopień Celsjusza, z odczuwalnym mrozem -2 stopni, co raczej przypominało o ostatnich podrygach zimy niż o zapowiedzi wiosny. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s, więc nie jest uciążliwy, ale jednak potęguje chłód. Ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie 1023 hPa.

Jednak to, co wydarzy się po południu, może zaskoczyć nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Około godziny 13:00, po porannych chmurach nie będzie już śladu, a niebo stanie się bezchmurne. Temperatura podskoczy aż do 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna wyniesie przyjemne 5 stopni, dając prawdziwy przedsmak wiosny. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, nie przekraczając 5 m/s, co sprawi, że będzie to idealny dzień na spacer bez obawy o deszcz, gdyż prawdopodobieństwo opadów wynosi zero.

Szczegółowa prognoza pogody dla Białegostoku

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 10:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 13:00 8°C 5°C 5 m/s Brak 16:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 19:00 4°C 2°C 3 m/s Brak

Jaka pogoda czeka Białystok jutro?

Mamy dobre wieści dla tych, którzy polubili dzisiejsze ocieplenie – sobota, 1 marca 2026 roku, również zapowiada się bardzo przyjemnie, choć z lekkim falowaniem temperatur. Poranek może zaskoczyć niską temperaturą na poziomie 2 stopni Celsjusza z odczuwalnym mrozem -1 stopnia, ale niebo będzie bezchmurne. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, co zapewni spokojne warunki do rozpoczęcia weekendu.

Popołudnie przyniesie kolejną dawkę wiosennych wrażeń. Około godziny 13:00 termometry w Białymstoku wskażą aż 10 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wyniesie 8 stopni, co będzie idealne na dłuższe wyjścia. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale prawdopodobieństwo opadów deszczu pozostanie zerowe. Wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, ale nadal będzie bezdeszczowo, co pozwoli cieszyć się wieczornymi aktywnościami.

Jak wykorzystać ten dzień?

Białystok, 28.02.2026, oferuje rzadką w końcówce zimy okazję do cieszenia się słońcem i wyższymi temperaturami. To idealny moment, aby odwiedzić Pałac Branickich lub wybrać się na spacer po Parku Planty, gdzie pierwsze oznaki wiosny być może już się pojawią. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, które przydadzą się w pełni słonecznego popołudnia.

Pamiętajcie jednak, że temperatury, choć rosną, wciąż mogą być zwodnicze, szczególnie rano i wieczorem. Zaleca się ubrać na cebulkę, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków w ciągu dnia. Nie ma potrzeby zabierania parasola ani kaloszy, gdyż opady nie są przewidywane.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.