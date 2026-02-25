Białystok zmaga się z zimnem. Czy słońce w końcu zwycięży?

Jaka pogoda dziś w Białymstoku?

Środa, 25 lutego 2026 roku, w Białymstoku przynosi typowo zimowe krajobrazy, które niektórych być może już nużą. Poranek, około godziny 7:00, rozpoczął się od słabych opadów śniegu, a termometry wskazywały minus jeden stopień Celsjusza. Niestety, wiatr odczuwalnie wzmagał ten chłód, przez co wrażenie mrozu było znacznie silniejsze – aż minus pięć stopni.

Przez resztę dnia sytuacja nie ulegnie dramatycznej zmianie. Prognoza na dziś zapowiada zachmurzenie duże utrzymujące się przez większość godzin, co skutecznie zasłoni nam słońce. Temperatura będzie oscylować wokół zera, a wieczorem spadnie do minus dwóch stopni, więc na roztopienie się śniegu raczej nie mamy co liczyć.

Szczegółowa prognoza pogody na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -5°C 4 m/s Słabe opady śniegu 10:00 0°C -5°C 6 m/s Brak 13:00 0°C -5°C 5 m/s Brak 16:00 -1°C -5°C 3 m/s Brak 19:00 0°C -3°C 3 m/s Brak 22:00 -2°C -2°C 1 m/s Brak

Co przyniesie czwartek w Białymstoku?

Patrząc na prognozy na czwartek, 26 lutego, nie widać większych rewolucji, choć zima może zacząć łagodnieć. Poranek nadal będzie mroźny, z temperaturą spadającą nawet do minus trzech stopni Celsjusza i odczuwalną jeszcze niższą, bo aż minus sześć. Zachmurzenie umiarkowane da jednak nadzieję na nieco więcej światła w ciągu dnia.

Popołudnie w czwartek przyniesie niewielkie ocieplenie. Termometry mogą wskazać dwa stopnie Celsjusza na plusie, co po dzisiejszych mrozach z pewnością zostanie przyjęte z ulgą. Zachmurzenie ma być mniejsze niż dzisiaj, co zwiększa szansę na ujrzenie słońca, ale wiatr nadal będzie wpływał na odczuwalną temperaturę.

Jak przygotować się na mroźny dzień?

Biorąc pod uwagę utrzymujące się niskie temperatury i porywisty wiatr, ubieranie się warstwowo jest kluczowe. Nie zapomnijmy o ciepłych kurtkach, szalikach, czapkach i rękawiczkach, nawet jeśli wybieramy się tylko na krótką wyprawę do sklepu. Mróz w Białymstoku potrafi zaskoczyć.

Jeśli planujemy aktywności na świeżym powietrzu, warto pomyśleć o trasach, które częściowo prowadzą przez osłonięte tereny. Spacer po parkach czy wokół zalewu może być przyjemny, ale należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, nawet w chłodne dni. Kawa czy herbata na rozgrzewkę z pewnością poprawią nastrój.

