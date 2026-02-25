Bydgoszcz, 25.02.2026. Czy zima jeszcze wróci?

Szary dzień w Bydgoszczy dzisiaj

Środa, 25 lutego 2026 roku, w Bydgoszczy przywita nas raczej stonowaną aurą, bez większych niespodzianek, niestety też bez słońca. Nie ma co liczyć na to, że nagle zza chmur wyłoni się błękitne niebo, bo od rana dominować będzie zachmurzenie duże, utrzymujące się przez większość dnia.

Termometry w Bydgoszczy pokażą dziś temperatury oscylujące w granicach od 1°C rano do przyjemniejszych 5°C po południu. Warto jednak pamiętać o tym, że temperatura odczuwalna będzie niższa, dlatego ubierzcie się warstwowo, żeby nie dać się zwieść tym kilku stopniom na plusie.

Szczegółowa prognoza pogody dla Bydgoszczy

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 09:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 12:00 4°C 2°C 2 m/s Brak 15:00 5°C 4°C 2 m/s Brak 18:00 1°C -1°C 2 m/s Brak 21:00 0°C -3°C 2 m/s Brak

Jaki będzie czwartek w Bydgoszczy?

Czwartek, 26 lutego, zapowiada się w Bydgoszczy jako dzień przełomowy, przynajmniej pod względem temperatury. Poranek jeszcze zaskoczy nas chłodem, z temperaturą odczuwalną spadającą do -4°C o godzinie 7:00, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia.

Słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, a termometry w Bydgoszczy w szczytowym momencie pokażą aż 8°C. To prawdziwy powiew wiosny, który może zwieść niejednego mieszkańca. Warto jednak pamiętać o zmiennym wietrze, który momentami osiągnie do 5 m/s, z porywami nawet do 10 m/s wieczorem, co może sprawić, że odczucie będzie nieco niższe.

Ciesz się Bydgoszczą, pomimo pogody

Skoro dzień w Bydgoszczy dziś, 25.02.2026, nie zachwyca słońcem, może to idealna okazja na odkrywanie uroków miasta pod dachem? Warto wybrać się do bydgoskich muzeów, na przykład do Muzeum Mydła i Historii Brudu, albo zanurkować w kawiarnianej atmosferze na Starym Mieście. Ciepły napój i dobra książka to zawsze sprawdzony duet na pochmurne popołudnie.

Jeśli planujecie wieczorne wyjścia, pamiętajcie o warstwowym ubiorze – wieczorne temperatury mogą zaskoczyć spadkiem do zera, a temperatura odczuwalna będzie poniżej zera. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, więc spacer nad Brdą nadal będzie przyjemny, o ile odpowiednio się przygotujemy na chłód.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.