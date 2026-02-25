Bydgoszcz, 25.02.2026. Czy zima jeszcze wróci?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-25 6:06

Mieszkańcy Bydgoszczy, przygotujcie się na dzień pod chmurami! Dziś, 25.02.2026, pogoda nie zafunduje nam spektakularnych widoków, ale też nie zaskoczy drastycznymi zmianami. Zobaczcie, czy warto wyciągnąć parasol, czy może jednak postawić na cieplejszy sweter.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Szeroka, spokojna rzeka z ciemnymi refleksami budynków po lewej stronie dominuje w centrum obrazu, ciągnąc się ku odległemu, jasnemu mostowi. Po lewej stronie rzeki wznoszą się ceglane budynki z czerwonymi dachami, wśród których wyróżniają się dwie drewniane konstrukcje, prawdopodobnie żurawie portowe, o ciemnobrązowych elewacjach. Na prawo od rzeki ciągnie się chodnik z dwoma idącymi kobietami w zimowych kurtkach, a za nim rośnie szereg nagich drzew, tworząc ciemną sylwetkę pod szarym, zachmurzonym niebem. W oddali, na horyzoncie, widoczne są kolejne budynki i wieża kościelna.

Szary dzień w Bydgoszczy dzisiaj

Środa, 25 lutego 2026 roku, w Bydgoszczy przywita nas raczej stonowaną aurą, bez większych niespodzianek, niestety też bez słońca. Nie ma co liczyć na to, że nagle zza chmur wyłoni się błękitne niebo, bo od rana dominować będzie zachmurzenie duże, utrzymujące się przez większość dnia.

Termometry w Bydgoszczy pokażą dziś temperatury oscylujące w granicach od 1°C rano do przyjemniejszych 5°C po południu. Warto jednak pamiętać o tym, że temperatura odczuwalna będzie niższa, dlatego ubierzcie się warstwowo, żeby nie dać się zwieść tym kilku stopniom na plusie.

Szczegółowa prognoza pogody dla Bydgoszczy

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:001°C-2°C3 m/sBrak
09:001°C-2°C3 m/sBrak
12:004°C2°C2 m/sBrak
15:005°C4°C2 m/sBrak
18:001°C-1°C2 m/sBrak
21:000°C-3°C2 m/sBrak

Jaki będzie czwartek w Bydgoszczy?

Czwartek, 26 lutego, zapowiada się w Bydgoszczy jako dzień przełomowy, przynajmniej pod względem temperatury. Poranek jeszcze zaskoczy nas chłodem, z temperaturą odczuwalną spadającą do -4°C o godzinie 7:00, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia.

Słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, a termometry w Bydgoszczy w szczytowym momencie pokażą aż 8°C. To prawdziwy powiew wiosny, który może zwieść niejednego mieszkańca. Warto jednak pamiętać o zmiennym wietrze, który momentami osiągnie do 5 m/s, z porywami nawet do 10 m/s wieczorem, co może sprawić, że odczucie będzie nieco niższe.

Ciesz się Bydgoszczą, pomimo pogody

Skoro dzień w Bydgoszczy dziś, 25.02.2026, nie zachwyca słońcem, może to idealna okazja na odkrywanie uroków miasta pod dachem? Warto wybrać się do bydgoskich muzeów, na przykład do Muzeum Mydła i Historii Brudu, albo zanurkować w kawiarnianej atmosferze na Starym Mieście. Ciepły napój i dobra książka to zawsze sprawdzony duet na pochmurne popołudnie.

Jeśli planujecie wieczorne wyjścia, pamiętajcie o warstwowym ubiorze – wieczorne temperatury mogą zaskoczyć spadkiem do zera, a temperatura odczuwalna będzie poniżej zera. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, więc spacer nad Brdą nadal będzie przyjemny, o ile odpowiednio się przygotujemy na chłód.

