Bydgoszcz obudzi się w chmurach. Czy zima jeszcze nas zaskoczy?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-24 6:07

Wtorek, 24 lutego 2026 roku, w Bydgoszczy zapowiada się pod znakiem wszechobecnych chmur, które niechętnie oddadzą pole słońcu. Choć termometry pokażą kilka stopni powyżej zera, odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Przygotujcie się na dzień, który może okazać się bardziej podstępny, niż wskazywałyby pierwsze, optymistyczne zapowiedzi.

Osoba w żółtej kurtce i niebieskiej czapce idzie ścieżką obok wody, z widocznym trawnikiem po lewej stronie. Na drugim planie, za szerokim pasem wody, znajdują się historyczne budynki z czerwonymi dachami i spiczastymi wieżami, otoczone drzewami bez liści. Niebo jest zasnute częściowo szarymi chmurami, przez które przebija się słabe światło słoneczne, odbijające się od powierzchni wody.

Chłodny wtorek w Bydgoszczy

Dziś, 24 lutego 2026 roku, mieszkańcy Bydgoszczy niestety nie nacieszą się promieniami słońca. Niebo będzie szczelnie zasnute chmurami, a umiarkowane zachmurzenie w pierwszej części dnia szybko przejdzie w zachmurzenie duże, utrzymując się tak aż do wieczora. Niestety, na błękit nieba raczej nie ma co liczyć.

Temperatura powietrza będzie oscylować w granicach 3-5 stopni Celsjusza. Nie dajcie się jednak zwieść tym wartościom! Porywisty wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, spadając do okolic zera, a nawet poniżej, co z pewnością przypomni nam o lutowej aurze. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, z lekką tendencją wzrostową.

Szczegółowa prognoza na wtorek

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:003°C-1°C4 m/s (porywy do 10 m/s)Brak
10:004°C0°C4 m/s (porywy do 9 m/s)Brak
13:004°C1°C4 m/s (porywy do 7 m/s)Brak
16:005°C1°C4 m/s (porywy do 7 m/s)Brak
19:003°C1°C2 m/s (porywy do 6 m/s)Brak
22:003°C0°C3 m/s (porywy do 5 m/s)Brak

Co nas czeka jutro w Bydgoszczy?

Środa, 25 lutego 2026 roku, w Bydgoszczy przyniesie nam podobną aurę do dzisiejszej. Dzień rozpocznie się pod znakiem zachmurzenia dużego, które będzie dominować przez większość poranka i przedpołudnia. Dopiero po południu istnieje szansa na umiarkowane przejaśnienia, choć nie należy spodziewać się słońca.

Temperatury pozostaną niskie, oscylując wokół 2-4 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Niestety, nadal musimy liczyć się z odczuwalną temperaturą bliską zera, szczególnie rano i wieczorem, gdy termometry pokażą 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie lżejszy niż dziś, ale jego obecność wciąż będzie odczuwalna, zwłaszcza rano z porywami do 10 m/s.

Jak przetrwać ten chłodny tydzień?

W obliczu tak kapryśnej pogody, gdzie chmury dominują, a temperatura odczuwalna skutecznie obniża nastrój, warto pomyśleć o rozgrzewających aktywnościach. Może to idealny moment na wizytę w bydgoskim kinie czy teatrze? Ewentualnie ciepła kawa w jednej z urokliwych kawiarni nad Brdą z pewnością poprawi samopoczucie.

Pamiętajcie, aby dziś i jutro ubrać się warstwowo, stawiając na ciepłe swetry, czapki i rękawiczki. Wiatr, choć umiarkowany, potrafi dać się we znaki, a niska temperatura odczuwalna może być zdradliwa. Nie zapomnijcie o parasolu, choć opady nie są prognozowane, to przecież pogoda ma swoje humory.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.