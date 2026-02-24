Bydgoszcz obudzi się w chmurach. Czy zima jeszcze nas zaskoczy?

Chłodny wtorek w Bydgoszczy

Dziś, 24 lutego 2026 roku, mieszkańcy Bydgoszczy niestety nie nacieszą się promieniami słońca. Niebo będzie szczelnie zasnute chmurami, a umiarkowane zachmurzenie w pierwszej części dnia szybko przejdzie w zachmurzenie duże, utrzymując się tak aż do wieczora. Niestety, na błękit nieba raczej nie ma co liczyć.

Temperatura powietrza będzie oscylować w granicach 3-5 stopni Celsjusza. Nie dajcie się jednak zwieść tym wartościom! Porywisty wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, spadając do okolic zera, a nawet poniżej, co z pewnością przypomni nam o lutowej aurze. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, z lekką tendencją wzrostową.

Szczegółowa prognoza na wtorek

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -1°C 4 m/s (porywy do 10 m/s) Brak 10:00 4°C 0°C 4 m/s (porywy do 9 m/s) Brak 13:00 4°C 1°C 4 m/s (porywy do 7 m/s) Brak 16:00 5°C 1°C 4 m/s (porywy do 7 m/s) Brak 19:00 3°C 1°C 2 m/s (porywy do 6 m/s) Brak 22:00 3°C 0°C 3 m/s (porywy do 5 m/s) Brak

Co nas czeka jutro w Bydgoszczy?

Środa, 25 lutego 2026 roku, w Bydgoszczy przyniesie nam podobną aurę do dzisiejszej. Dzień rozpocznie się pod znakiem zachmurzenia dużego, które będzie dominować przez większość poranka i przedpołudnia. Dopiero po południu istnieje szansa na umiarkowane przejaśnienia, choć nie należy spodziewać się słońca.

Temperatury pozostaną niskie, oscylując wokół 2-4 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Niestety, nadal musimy liczyć się z odczuwalną temperaturą bliską zera, szczególnie rano i wieczorem, gdy termometry pokażą 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie lżejszy niż dziś, ale jego obecność wciąż będzie odczuwalna, zwłaszcza rano z porywami do 10 m/s.

Jak przetrwać ten chłodny tydzień?

W obliczu tak kapryśnej pogody, gdzie chmury dominują, a temperatura odczuwalna skutecznie obniża nastrój, warto pomyśleć o rozgrzewających aktywnościach. Może to idealny moment na wizytę w bydgoskim kinie czy teatrze? Ewentualnie ciepła kawa w jednej z urokliwych kawiarni nad Brdą z pewnością poprawi samopoczucie.

Pamiętajcie, aby dziś i jutro ubrać się warstwowo, stawiając na ciepłe swetry, czapki i rękawiczki. Wiatr, choć umiarkowany, potrafi dać się we znaki, a niska temperatura odczuwalna może być zdradliwa. Nie zapomnijcie o parasolu, choć opady nie są prognozowane, to przecież pogoda ma swoje humory.

Dane pogodowe: © OpenWeather

