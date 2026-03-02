Bydgoszcz wkracza w marzec. Czyżby koniec zimy?

Marcowy poniedziałek w Bydgoszczy

Poniedziałkowy poranek 2 marca 2026 roku w Bydgoszczy zaskoczył nas prawdziwie zimowym akcentem, choć na dworze mieliśmy już marzec. O godzinie 7:00 termometry wskazywały równe zero stopni Celsjusza, lecz przez poranny wiatr odczuwalna temperatura spadnie do nawet minus czterech stopni Celsjusza. Niebo było bezchmurne, co dawało nadzieję na słoneczny dzień.

Sytuacja dynamicznie zmieni się w ciągu dnia. Już około godziny 13:00 temperatura wzrośnie do przyjemnych 7°C, a po południu, około 16:00, osiągnie szczyt dziesięciu stopni Celsjusza. Niebo stanie się bardziej zachmurzone, jednak opady nie są przewidywane, co pozwoli cieszyć się tą wiosenną anomalią. Wieczorem czeka nas lekki spadek temperatury, ale nadal pozostanie ona na plusie, oscylując wokół 5-6°C.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -4°C 2 m/s brak 10:00 2°C -2°C 4 m/s brak 13:00 7°C 4°C 4 m/s brak 16:00 10°C 9°C 3 m/s brak 19:00 5°C 4°C 2 m/s brak

Wtorkowa aura – kontynuacja ocieplenia?

We wtorek, 3 marca, Bydgoszcz również może liczyć na naprawdę przyjemną pogodę, kontynuując trend ocieplenia. Poranek, około godziny 7:00, przyniesie nam 5°C, z odczuwalną temperaturą 3°C i zachmurzeniem. Jednak już do godziny 10:00 termometry pokażą 9°C, co oznacza szybkie nadejście wiosennych temperatur.

Najcieplej będzie w samo południe i po południu, gdy temperatura w Bydgoszczy podskoczy do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a niebo pozostanie raczej pochmurne, choć nie przewiduje się opadów. Wieczorem, około godziny 19:00, temperatura spadnie do 8°C, co nadal gwarantuje bardzo łagodne warunki jak na początek marca.

Co robić w taką pogodę?

Skoro prognoza na najbliższe dni wygląda tak obiecująco, warto to wykorzystać. Mimo że niebo może być miejscami zachmurzone, temperatury są idealne na spacery po bydgoskich parkach czy nad Brdą. To doskonała okazja, aby odetchnąć świeżym, marcowym powietrzem i nabrać energii przed nadchodzącą wiosną.

Pamiętajmy jednak o zabraniu ze sobą czegoś cieplejszego, zwłaszcza jeśli planujemy spędzić na zewnątrz dłuższy czas lub wyjść wieczorem. Wiatr, choć umiarkowany, potrafi być zdradliwy, a odczuwalna temperatura zawsze daje o sobie znać. Ubieranie się na cebulkę to zawsze najlepsza strategia w tak zmiennych, przejściowych warunkach.

