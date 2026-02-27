Chmury zasnuły Bydgoszcz 27.02.2026. Czy zwiastują pogodowe rozczarowanie?

Jaka pogoda w Bydgoszczy dzisiaj?

Mieszkańcy Bydgoszczy, przygotujcie się na dzień pod znakiem szarości, przynajmniej z początku. Dzisiaj, 27 lutego 2026 roku, nad miastem dominować będzie zachmurzenie duże, niemal całkowite. Poranek przywita nas chłodem, z temperaturą odczuwalną spadającą poniżej zera, do -2 stopni Celsjusza.

Co ciekawe, mimo początkowego chłodu, termometry w Bydgoszczy w ciągu dnia wskażą zaskakująco wysokie wartości. W godzinach popołudniowych spodziewamy się wzrostu temperatury do nawet 12 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 11 stopniami. Wiatr, choć obecny, nie powinien znacząco psuć nastroju, utrzymując się na umiarkowanym poziomie do 4 m/s.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 09:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 12:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 15:00 12°C 11°C 3 m/s Brak 18:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 21:00 8°C 6°C 3 m/s Brak

Co przyniesie weekend w Bydgoszczy?

Po dzisiejszym, nieco ponurym piątku, sobota 28 lutego zapowiada się jako dzień prawdziwej metamorfozy. Już w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zacznie ustępować, by nad ranem ustąpić miejsca bezchmurnemu niebu. To dobra wiadomość dla tych, którzy tęsknią za słońcem.

Sobota w Bydgoszczy przyniesie nie tylko błękitne niebo, ale i imponujący wzrost temperatur. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą aż 15 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Będzie to idealna okazja, aby cieszyć się w pełni wiosenną aurą, która nagle zawita do miasta.

Jak się ubrać na taki dzień?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze kaprysy pogodowe, warto postawić na sprawdzone rozwiązania. Ubieranie się na cebulkę to w piątek podstawa, zwłaszcza rano, gdy temperatura odczuwalna będzie niska. Popołudniowy wzrost temperatury może zaskoczyć, więc kurtka, którą łatwo zdjąć, będzie najlepszym wyborem.

Nie zapominajmy też o przygotowaniach na weekend! Już jutro, w sobotę, Bydgoszcz zaleje słońce i ciepło. To doskonały moment na długi spacer lub aktywności na świeżym powietrzu. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i lżejszym stroju, aby w pełni wykorzystać nadchodzącą, piękną pogodę. Dane pogodowe: © OpenWeather

