Ciepła sobota w Toruniu. Czy to już przedsmak wiosny?

Sobotnie słońce rozgrzewa Toruń

Torunianie obudzili się dziś, 28 lutego 2026 roku, do prawdziwej niespodzianki, ponieważ za oknem czeka na nich pogodowy fenomen, który rzadko zdarza się o tej porze roku. Poranek przywitał nas co prawda z lekkim chłodem, bo temperatura wynosiła zaledwie 4 stopnie Celsjusza, ale już wtedy niebo było bezchmurne, zwiastując słoneczny dzień. Ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hPa, a wilgotność powietrza utrzymywała się na wysokim poziomie 94%.

W ciągu dnia aura nabierze prawdziwie wiosennych barw, a termometry poszybują w górę. Już około godziny 13:00 możemy spodziewać się aż 12 stopni Celsjusza, z odczuwalnym ciepłem na poziomie 11 stopni, co zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Po południu, około godziny 16:00, temperatura osiągnie swój szczyt, dobijając do zaskakujących 15 stopni Celsjusza, z odczuwalnym 14 stopni, a bezchmurne niebo utrzyma się do wieczora.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 10:00 6°C 4°C 4 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 4 m/s Brak 16:00 15°C 14°C 3 m/s Brak 19:00 7°C 5°C 3 m/s Brak

Niedziela pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia

Niestety, niedziela, 1 marca, nie będzie już tak słoneczna jak dzisiejsza sobota, ale wciąż możemy liczyć na całkiem przyjemne warunki pogodowe w Toruniu. Poranek przywita nas zachmurzeniem małym do umiarkowanego, a temperatura oscylować będzie w okolicach 6-7 stopni Celsjusza, z odczuwalnym chłodem do 3-4 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1022 hPa, co może wpłynąć na samopoczucie meteopatów.

W ciągu dnia, pomimo większej ilości chmur, termometry wskażą do 9 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą około 6-7 stopni. Wiatr będzie nieco silniejszy niż dziś, osiągając prędkość do 6 m/s, więc warto o tym pamiętać, planując spacery. Wieczór przyniesie zachmurzenie duże i spadek temperatury do 6 stopni Celsjusza, z wiatrem słabnącym do 2 m/s.

Początek tygodnia z łagodną aurą

Poniedziałek, 2 marca, również zapowiada się stabilnie, choć znacznie chłodniej, zwłaszcza rano. Wczesne godziny przyniosą nam temperaturę w okolicach 2-3 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna spadnie nawet do zera, co przypomni nam, że to wciąż początek marca. Niebo będzie początkowo pochmurne, ale szybko przejaśni się, dając nadzieję na kolejne słoneczne popołudnie.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie, a około godziny 13:00 na termometrach zobaczymy przyjemne 10 stopni Celsjusza. Niebo będzie praktycznie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Wiatr będzie słaby, rzędu 1-2 m/s, więc nie będzie dokuczał. Wieczorem temperatura spadnie do 6 stopni Celsjusza, ale nadal będzie bezchmurnie.

Wykorzystaj pogodę w Toruniu. Jak spędzić weekend?

Dzisiejsza sobota to doskonała okazja, by w pełni wykorzystać pogodę i udać się na spacer po Bulwarze Filadelfijskim, podziwiać Wisłę w promieniach słońca, czy po prostu przysiąść w jednej z urokliwych kawiarni toruńskiej starówki. Bezchmurne niebo i wysoka temperatura zachęcają do aktywności na zewnątrz, może warto zaplanować wycieczkę rowerową po okolicznych trasach. Pamiętajcie jednak, że wieczór przyniesie spadek temperatury, więc nie zapomnijcie o cieplejszym swetrze.

Jeśli macie plany na niedzielę i poniedziałek, pamiętajcie o warstwowej odzieży, ponieważ poranki bywają chłodne, a wiatr może być odczuwalny. W poniedziałek, pomimo wzrostu temperatury w dzień, warto zabrać ze sobą szalik, szczególnie jeśli planujecie dłuższe przebywanie na zewnątrz. Słońce, choć mniej intensywne niż dziś, nadal będzie dodawać uroku, więc każdy spacer będzie przyjemny.

