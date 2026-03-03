Ciepły wtorek w Poznaniu. Wiosna puka do drzwi miasta 03.03.2026?

Słoneczny wtorek w Poznaniu

Wtorek 03.03.2026 w Poznaniu zaskoczy wielu. Po ostatnich kapryśnych dniach, dziś w końcu odetchniemy, czując prawdziwy powiew wiosny. Mimo wczesnych godzin porannych, gdy termometry wskazywały zaledwie 3 stopnie Celsjusza, z każdą godziną będzie robić się coraz przyjemniej. Wiatr powieje delikatnie, a niskie zachmurzenie pozwoli słońcu na śmiałe przebijanie się przez błękit nieba.

Popołudnie przyniesie nam istne temperatury, jakich dawno nie widzieliśmy o tej porze roku. Około godziny 16:00 termometry wskażą rekordowe jak na marzec 14 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą. To doskonała okazja, by po długim okresie szarości w końcu cieszyć się łagodną aurą, choć nie wszyscy będą w to wierzyć.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 1°C 2 m/s Brak 10:00 5°C 3°C 3 m/s Brak 13:00 10°C 9°C 3 m/s Brak 16:00 14°C 13°C 3 m/s Brak 19:00 7°C 5°C 3 m/s Brak

Jaka pogoda jutro w Poznaniu?

Po dzisiejszym optymistycznym wstępie, środowy poranek 04.03.2026 w Poznaniu przywita nas nieco chłodniej, ale nadal bez widoków na drastyczne załamanie pogody. Termometry o 7:00 rano pokażą około 4 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą w okolicy jednego stopnia. Na szczęście, nie przewiduje się żadnych opadów, co pozwoli nam cieszyć się suchym, choć rześkim powietrzem.

W ciągu dnia temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając maksymalnie 9 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie, czyli około godziny 13:00 i 16:00. Zachmurzenie będzie zmienne – od pochmurnie, przez małe zachmurzenie, aż po bezchmurne niebo w późnych godzinach popołudniowych. Wiatr będzie nieco silniejszy niż dzisiaj, ale wciąż w granicach rozsądku. Mimo wszystko, warto mieć to na uwadze, planując wyjścia z domu.

Wiosenne plany na wtorek i środę

Taka pogoda to zaproszenie do aktywności na świeżym powietrzu. Po długiej zimie, która zdążyła nas już solidnie zmęczyć, warto wykorzystać te ciepłe chwile na spacer po Parku Cytadela czy nad Maltą. Pamiętajmy jednak, że choć w ciągu dnia będzie ciepło, poranki i wieczory mogą być zdradliwe – na cebulkę to podstawa.

Mimo braku opadów, warto mieć przy sobie chusteczkę lub coś na lekki katar, gdyż wiosenne powietrze bywa kapryśne, a nagła zmiana temperatur może dać się we znaki wrażliwszym. To idealny czas na kawę na świeżym powietrzu, spotkania ze znajomymi na tarasach, które powoli budzą się do życia, czy po prostu na relaks z dobrą książką na balkonie. Nie przegapcie tych promieni słońca!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.