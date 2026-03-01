Co za początek marca w Poznaniu! Słońce, ale ten wiatr da w kość?

Początek marca zaskakuje w Poznaniu

Mamy to! Dziś, 1 marca 2026 roku, Poznań budzi się do życia pod błękitnym niebem! Początek dnia to prawdziwa gratka dla miłośników słońca, choć rano temperatura wynosi zaledwie 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna jest jeszcze niższa, bo tylko 4 stopnie. To może być zdradliwe, więc nie dajcie się zwieść!

Uważajcie jednak na wiatr! Już z samego rana potrafi zaskoczyć, osiągając prędkość do 5 m/s, z porywami nawet do 11 m/s. W ciągu dnia, około godziny 10, niebo zacznie się delikatnie zasnuwać, ale nadal możemy liczyć na przyjemne, choć rześkie powietrze. Ubierzcie się ciepło, zanim wyjdziecie z domu!

Słońce czy zachmurzenie? Zobacz!

Popołudnie w Poznaniu przyniesie ze sobą więcej chmur, to będzie prawdziwy pokaz natury. Około godziny 13 niebo będzie już umiarkowanie zachmurzone, a słupki rtęci pokażą 9 stopni Celsjusza – to najcieplejszy moment dnia! Wiatr nieco osłabnie, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy planują wyjście na świeże powietrze.

Wieczorem, około 19:00, szykuje się nam prawdziwa zmiana! Niebo całkowicie pokryje się chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 9 stopni. Na szczęście, wiatr będzie już niemal niezauważalny, osiągając zaledwie 2 m/s, więc wieczorny spacer po Poznaniu może być całkiem przyjemny i spokojny. To idealny moment na wyciszenie po dynamicznym dniu!

Szczegółowa prognoza godzinowa Poznań

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 10:00 7°C 4°C 6 m/s Brak 13:00 9°C 6°C 5 m/s Brak 16:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 19:00 9°C 8°C 2 m/s Brak

Co z pogodą w poniedziałek?

Mamy dla Was ekskluzywne wieści na poniedziałek, 2 marca! Początek tygodnia w Poznaniu zapowiada się naprawdę obiecująco. Od samego rana ujrzymy bezchmurne niebo i piękny, słoneczny dzień. Temperatura rano, około 7:00, wyniesie zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie tylko 1 stopień – to nadal wymaga ciepłego ubrania!

Słupki rtęci zaczną szybko rosnąć! Już około godziny 13:00 możemy spodziewać się nawet 11 stopni! To będzie prawdziwy skok temperatury, choć niebo zacznie się delikatnie zasnuwać. Na szczęście, wiatr będzie bardzo słaby, co pozwoli cieszyć się komfortową aurą. Przygotujcie się na dzień pełen słońca i wiosennego ciepła!

Wiosna już tuż-tuż?

Popołudnie w poniedziałek w Poznaniu utrzyma wysokie temperatury, sięgające nawet 11 stopni Celsjusza. Zachmurzenie stanie się umiarkowane, ale deszczu na pewno nie będzie! To idealne warunki na popołudniowe aktywności na świeżym powietrzu. Pamiętajcie jednak, że wieczorem znów zrobi się chłodniej, około 8 stopni.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie zachmurzenie, ale znowu bez opadów. Temperatura spadnie do 6 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. To pozwoli na spokojny sen i naładowanie baterii przed kolejnym dniem pełnym pozytywnych wrażeń. W Poznaniu pogoda nas rozpieszcza!

Idealny weekend w Poznaniu!

Jak wykorzystać taką pogodę w Poznaniu? To proste! Dziś, w niedzielę, 1 marca, mimo rześkiego poranka, warto wyjść na spacer. Kiedy słońce zacznie królować na niebie, idealnym pomysłem będzie odwiedzenie Starego Rynku, podziwianie urokliwych kamieniczek i poczucie pierwszych powiewów wiosny. Nie zapomnijcie o ciepłej kurtce i szaliku!

Gdy popołudnie przyniesie więcej chmur, a wieczorem niebo całkowicie się zasnuje, to doskonały czas, aby zrelaksować się w jednej z poznańskich kawiarni. Ciepła kawa lub herbata w przytulnym wnętrzu to idealny sposób na zakończenie dnia. Pamiętajcie, by przed wyjściem sprawdzić szczegółową prognozę godzinową, aby nic Was nie zaskoczyło!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.