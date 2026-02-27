Czarny Piątek w Toruniu. Czy słońce w ogóle zaświeci 27.02.2026?

Toruń pod chmurami 27.02.2026

Dziś w Toruniu, 27 lutego 2026 roku, nie liczcie na słoneczny poranek! Miasto obudzi się pod grubą warstwą chmur, a widok błękitnego nieba będzie prawdziwym rarytasem przez cały dzień. Już o 7 rano termometry pokażą zaledwie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to dramatyczne -4 stopnie. Pamiętajcie o ciepłym ubraniu!

W ciągu dnia sytuacja niewiele się poprawi, jeśli chodzi o słońce. Wiatr, choć nie huraganowy, będzie nieprzyjemnie wiać z południa z prędkością do 4 m/s, a w porywach osiągnie nawet 10 m/s. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1021 hPa, co może przynieść ulgę meteopatom, ale wilgotność powietrza sięgnie 100 procent! Bezchmurnego nieba niestety nie zobaczymy, nawet przez chwilę.

Szczegółowa prognoza pogody Toruń

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -4°C 3 m/s Brak 10:00 2°C -2°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 4 m/s Brak 16:00 10°C 8°C 3 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 3 m/s Brak

Co nas czeka w sobotę 28.02.2026?

Mamy dla Was sensacyjne wieści na sobotę, 28 lutego 2026 roku! Po dzisiejszym pochmurnym koszmarze, Toruń w końcu dostanie szansę na odrobinę słońca! Prognozy wskazują na niemal bezchmurne niebo już od wczesnego rana, co z pewnością poprawi nastroje mieszkańców. Koniec z wszechobecnymi chmurami!

Temperatura gwałtownie wzrośnie! Zamiast dzisiejszych zer, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą aż 14 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie stabilne. To idealny dzień na nadrobienie zaległości i wyjście na spacer w słonecznych promieniach!

Jak przetrwać szarość w Toruniu?

Jeśli dzisiejsza pogoda, czyli całkowite zachmurzenie i chłód, sprawi, że nie macie ochoty wystawiać nosa z domu, to doskonale rozumiemy! To idealny moment na nadrobienie filmowych zaległości, czytanie książki pod kocem z kubkiem gorącej herbaty, albo domowe SPA. Pamiętajcie, by zadbać o siebie w ten pochmurny piątek.

Dla tych, którzy mimo wszystko odważą się wyjść, koniecznie zabierzcie ze sobą ciepłą kurtkę i parasol (choć opadów nie będzie, zawsze lepiej być przygotowanym na wszelkie niespodzianki!). Nadchodząca sobota zapowiada się już o wiele lepiej, więc dzisiejszy dzień potraktujcie jako małe pogodowe „przejściowe” cierpienie przed weekendowym, słonecznym wybawieniem!

