Czarny Piątek w Toruniu. Czy słońce w ogóle zaświeci 27.02.2026?

Spis treści
Toruń pod chmurami 27.02.2026
Dziś w Toruniu, 27 lutego 2026 roku, nie liczcie na słoneczny poranek! Miasto obudzi się pod grubą warstwą chmur, a widok błękitnego nieba będzie prawdziwym rarytasem przez cały dzień. Już o 7 rano termometry pokażą zaledwie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to dramatyczne -4 stopnie. Pamiętajcie o ciepłym ubraniu!
W ciągu dnia sytuacja niewiele się poprawi, jeśli chodzi o słońce. Wiatr, choć nie huraganowy, będzie nieprzyjemnie wiać z południa z prędkością do 4 m/s, a w porywach osiągnie nawet 10 m/s. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1021 hPa, co może przynieść ulgę meteopatom, ale wilgotność powietrza sięgnie 100 procent! Bezchmurnego nieba niestety nie zobaczymy, nawet przez chwilę.
Szczegółowa prognoza pogody Toruń
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|0°C
|-4°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|2°C
|-2°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|7°C
|4°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|10°C
|8°C
|3 m/s
|Brak
|19:00
|5°C
|2°C
|3 m/s
|Brak
Co nas czeka w sobotę 28.02.2026?
Mamy dla Was sensacyjne wieści na sobotę, 28 lutego 2026 roku! Po dzisiejszym pochmurnym koszmarze, Toruń w końcu dostanie szansę na odrobinę słońca! Prognozy wskazują na niemal bezchmurne niebo już od wczesnego rana, co z pewnością poprawi nastroje mieszkańców. Koniec z wszechobecnymi chmurami!
Temperatura gwałtownie wzrośnie! Zamiast dzisiejszych zer, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą aż 14 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie stabilne. To idealny dzień na nadrobienie zaległości i wyjście na spacer w słonecznych promieniach!
Jak przetrwać szarość w Toruniu?
Jeśli dzisiejsza pogoda, czyli całkowite zachmurzenie i chłód, sprawi, że nie macie ochoty wystawiać nosa z domu, to doskonale rozumiemy! To idealny moment na nadrobienie filmowych zaległości, czytanie książki pod kocem z kubkiem gorącej herbaty, albo domowe SPA. Pamiętajcie, by zadbać o siebie w ten pochmurny piątek.
Dla tych, którzy mimo wszystko odważą się wyjść, koniecznie zabierzcie ze sobą ciepłą kurtkę i parasol (choć opadów nie będzie, zawsze lepiej być przygotowanym na wszelkie niespodzianki!). Nadchodząca sobota zapowiada się już o wiele lepiej, więc dzisiejszy dzień potraktujcie jako małe pogodowe „przejściowe” cierpienie przed weekendowym, słonecznym wybawieniem!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.