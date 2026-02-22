Częstochowa 22.02.2026: nadchodzi deszczowy dramat! Czy miasto zaleje wiatr i ulewa?

Częstochowa dziś – deszczowy armagedon?

Dzień 22 lutego 2026 roku w Częstochowie zaczął się pod znakiem całkowitego zachmurzenia, a niska temperatura sprawia, że poranek jest naprawdę nieprzyjemny. Na termometrach zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie jest to aż -1°C! Do tego dochodzi umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5 m/s, z porywami osiągającymi 12 m/s, co potęguje uczucie chłodu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie 1020 hPa, ale to tylko złudzenie, że będzie lepiej.

Niestety, nic nie zapowiada poprawy, a wręcz przeciwnie – będzie tylko gorzej! Już koło godziny 10:00 pojawią się słabe opady deszczu, które będą towarzyszyć mieszkańcom Częstochowy przez większość dnia. Wieczorem sytuacja się pogorszy, gdy temperatura spadnie do zaledwie 2°C, a odczuwalna wyniesie -3°C. Wiatr nadal będzie porywisty, osiągając prędkość 7 m/s, z porywami do 14 m/s. Lepiej zostańcie w domach!

Częstochowa: pogoda godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -1°C 5 m/s Brak 10:00 3°C -2°C 5 m/s Słabe opady deszczu 13:00 4°C 0°C 6 m/s Brak 16:00 4°C 0°C 7 m/s Słabe opady deszczu 19:00 2°C -3°C 7 m/s Słabe opady deszczu 22:00 4°C -1°C 8 m/s Słabe opady deszczu

Co przyniesie poniedziałek w Częstochowie?

Nadchodzący poniedziałek, 23 lutego, nie przyniesie w Częstochowie upragnionego słońca – wręcz przeciwnie! Noc z niedzieli na poniedziałek to kontynuacja intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru. Temperatura wzrośnie do 5-6°C, ale odczuwalnie nadal będzie chłodno, około 1-2°C. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 16 m/s, co czyni poranek bardzo niebezpiecznym.

Dzień również zapowiada się pochmurno i deszczowo, choć opady mogą być nieco mniej intensywne. Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie 7°C, z odczuwalnymi 4°C, ale silny wiatr nadal będzie dominował w krajobrazie pogodowym Częstochowy. Przygotujcie się na mokry i wietrzny start nowego tygodnia, który nie da szans na spacer!

Jak przetrwać deszczowy dzień w Częstochowie?

W obliczu tak ponurej prognozy dla Częstochowy, kluczem do przetrwania jest odpowiednie przygotowanie! Nie zapomnijcie o parasolu, kaloszach i ciepłej, wodoszczelnej kurtce. Pamiętajcie, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry, więc ubierzcie się warstwowo. Uważajcie na porywy wiatru, które mogą utrudniać poruszanie się.

Jeśli planowaliście wyjście na zewnątrz, lepiej zmieńcie plany! To idealny moment, aby odwiedzić jedno z częstochowskich muzeów, na przykład Muzeum Częstochowskie, albo schronić się w przytulnej kawiarni. Deszczowa pogoda to doskonała okazja, by nadrobić zaległości w czytaniu książek lub spędzić czas z bliskimi w domowym zaciszu. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.