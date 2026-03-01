Częstochowa. Co się dzieje w pogodzie 01.03.2026? Deszcz uderzy wieczorem!

Spis treści
Częstochowa czeka załamanie pogody
Dziś, 1 marca 2026 roku, Częstochowa budzi się do życia pod umiarkowanie zachmurzonym niebem, co może sugerować spokojny początek dnia. Termometry wskażą około 6 stopni Celsjusza o godzinie 7:00 rano, ale odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wynosząc zaledwie 4 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1024 hPa, dając nadzieję na pogodny ranek.
Niestety, sielanka nie potrwa długo! Wczesnym popołudniem, około godziny 13:00, temperatura wzrośnie do przyjemnych 10 stopni, ale zachmurzenie stanie się duże. Wieczorem, około 19:00, sytuacja gwałtownie się pogorszy, przynosząc słabe opady deszczu. Nie zapomnijcie o parasolach – będzie mokro!
Pogoda Częstochowa. Godzinowa prognoza
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|6°C
|4°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|7°C
|5°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|10°C
|8°C
|3 m/s
|Brak
|16:00
|10°C
|9°C
|2 m/s
|Brak
|19:00
|7°C
|6°C
|2 m/s
|0.11 mm
Częstochowa. Jaka pogoda jutro?
Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, przyniesie ze sobą zupełnie inne oblicze pogody w Częstochowie. Po mokrej i pochmurnej nocy, rankiem jeszcze doświadczymy słabych opadów deszczu z prawdopodobieństwem 100% około godziny 01:00, a temperatura wyniesie 6 stopni. Na szczęście, już od godziny 07:00 rano zachmurzenie będzie małe, a termometry wskażą około 4 stopnie Celsjusza.
Prawdziwa rewolucja nastąpi w ciągu dnia! Od godziny 10:00 niebo nad Częstochową zacznie się rozpogadzać, by o 13:00 cieszyć nas pełnym słońcem i bezchmurnym niebem. Temperatura wzrośnie do imponujących 10 stopni Celsjusza. To będzie idealny dzień na rozpoczęcie tygodnia, z łagodnym wiatrem i poczuciem prawdziwej wiosny!
Częstochowa. Pamiętaj o tych rzeczach!
W obliczu tak zmiennej pogody w Częstochowie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Dziś, 1 marca, koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową, zwłaszcza jeśli planujecie wieczorne wyjścia. Zachmurzenie i możliwe opady deszczu mogą zaskoczyć!
Jutro jednak czeka nas prawdziwa uczta! Gdy słońce zaświeci pełnym blaskiem, warto wykorzystać ten piękny dzień na spacer po Jasnej Górze, czy relaks w Parku Staszica. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – będą niezbędne! To idealna okazja, by złapać trochę witaminy D po deszczowym dniu!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.