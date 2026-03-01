Częstochowa. Co się dzieje w pogodzie 01.03.2026? Deszcz uderzy wieczorem!

Częstochowa czeka załamanie pogody

Dziś, 1 marca 2026 roku, Częstochowa budzi się do życia pod umiarkowanie zachmurzonym niebem, co może sugerować spokojny początek dnia. Termometry wskażą około 6 stopni Celsjusza o godzinie 7:00 rano, ale odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wynosząc zaledwie 4 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1024 hPa, dając nadzieję na pogodny ranek.

Niestety, sielanka nie potrwa długo! Wczesnym popołudniem, około godziny 13:00, temperatura wzrośnie do przyjemnych 10 stopni, ale zachmurzenie stanie się duże. Wieczorem, około 19:00, sytuacja gwałtownie się pogorszy, przynosząc słabe opady deszczu. Nie zapomnijcie o parasolach – będzie mokro!

Pogoda Częstochowa. Godzinowa prognoza

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 4°C 3 m/s Brak 10:00 7°C 5°C 4 m/s Brak 13:00 10°C 8°C 3 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 2 m/s Brak 19:00 7°C 6°C 2 m/s 0.11 mm

Częstochowa. Jaka pogoda jutro?

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, przyniesie ze sobą zupełnie inne oblicze pogody w Częstochowie. Po mokrej i pochmurnej nocy, rankiem jeszcze doświadczymy słabych opadów deszczu z prawdopodobieństwem 100% około godziny 01:00, a temperatura wyniesie 6 stopni. Na szczęście, już od godziny 07:00 rano zachmurzenie będzie małe, a termometry wskażą około 4 stopnie Celsjusza.

Prawdziwa rewolucja nastąpi w ciągu dnia! Od godziny 10:00 niebo nad Częstochową zacznie się rozpogadzać, by o 13:00 cieszyć nas pełnym słońcem i bezchmurnym niebem. Temperatura wzrośnie do imponujących 10 stopni Celsjusza. To będzie idealny dzień na rozpoczęcie tygodnia, z łagodnym wiatrem i poczuciem prawdziwej wiosny!

Częstochowa. Pamiętaj o tych rzeczach!

W obliczu tak zmiennej pogody w Częstochowie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Dziś, 1 marca, koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową, zwłaszcza jeśli planujecie wieczorne wyjścia. Zachmurzenie i możliwe opady deszczu mogą zaskoczyć!

Jutro jednak czeka nas prawdziwa uczta! Gdy słońce zaświeci pełnym blaskiem, warto wykorzystać ten piękny dzień na spacer po Jasnej Górze, czy relaks w Parku Staszica. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – będą niezbędne! To idealna okazja, by złapać trochę witaminy D po deszczowym dniu!

