Czwartek zaskoczy. W Szczecinie 12.03.2026 będzie prawdziwa wiosna!

Mieszkańcy Szczecina, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dziś, 12 marca 2026 roku, pogoda zafunduje nam prawdziwą huśtawkę nastrojów. Od porannych chmur po popołudniowe słońce i zaskakująco wysokie temperatury. Czy to zapowiedź końca zimowej szarugi? Koniecznie sprawdźcie szczegóły, bo to, co nas czeka, może Was naprawdę zaskoczyć!

Dziś w Szczecinie pogoda zaskoczy?

Poranek 12.03.2026 w Szczecinie zacznie się dość typowo, z szarością na niebie i temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Jednak ci, którzy wylegną dziś z domów wcześnie, mogą poczuć na skórze to lekkie, poranne orzeźwienie, z wiatrem wiejącym z zachodu z prędkością około 3 m/s. Nie dajcie się zwieść początkowym chmurom – to tylko wstęp do tego, co naprawdę czeka nas później.

Prawdziwa transformacja nastąpi po południu. Około godziny 16:00 termometry pokażą aż 14 stopni Celsjusza, a zachmurzenie ustąpi miejsca niemal bezchmurnemu niebu. To obietnica słonecznego popołudnia, które pozwoli poczuć przedsmak wiosny w pełni. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na stabilnym poziomie około 1019 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu, mimo porannych opieszałych warunków.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:006°C4°C3 m/sBrak
10:007°C5°C3 m/sBrak
13:0010°C9°C5 m/sBrak
16:0014°C12°C4 m/sBrak
19:006°C4°C3 m/sBrak

Co przyniesie piątek w Szczecinie?

Piątek, 13 marca, w Szczecinie zapowiada się równie interesująco, choć nieco inaczej niż czwartek. Poranek znów przywita nas chłodem, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura spadnie do 2 stopni, głównie za sprawą silniejszego wiatru. Zachmurzenie małe utrzyma się, dając nadzieję na przejaśnienia w ciągu dnia.

W ciągu dnia temperatury ponownie zaczną rosnąć, by w godzinach popołudniowych osiągnąć maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Niestety, słońce może być trudniejsze do złapania, bo zachmurzenie umiarkowane, a potem duże, zdominuje niebo. Wiatr będzie odczuwalny, zwłaszcza rano, z porywami dochodzącymi do 16 m/s, więc warto o tym pamiętać, planując aktywności na świeżym powietrzu.

Jak wykorzystać wiosenny dzień?

Skoro w Szczecinie czeka nas takie pogodowe rollercoaster, warto odpowiednio zaplanować dzień. Po południu, gdy słońce wreszcie się przebije, to idealny moment na spacer po Wałach Chrobrego lub eksplorację Parku Kasprowicza. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze – rano przyda się cieplejsza kurtka, którą z łatwością zdejmiecie, gdy temperatura poszybuje w górę.

Popołudniowe ocieplenie to doskonała okazja, aby delektować się kawą na świeżym powietrzu w jednej z licznych kawiarni, które powoli otwierają swoje ogródki. Nie zapominajcie również o filtrach UV – nawet w marcu słońce potrafi być zdradliwe, a dbanie o skórę to podstawa, niezależnie od pory roku. Wykorzystajcie ten dzień na maksimum, zanim pogoda znów zdecyduje się na kolejny zwrot akcji!

