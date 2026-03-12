Deszcz rano, słońce po południu w Poznaniu. Pogoda zaskoczy mieszkańców 12.03.2026!

Prognoza dla Poznania na dziś

Poznań, 12 marca 2026 roku, zaczyna się dość standardowo, z pochmurnym niebem i rześkim powietrzem, które o godzinie 7:00 wskazywało 8 stopni Celsjusza. Ci, którzy liczyli na szybką wiosnę, mogli poczuć lekkie rozczarowanie, bo poranek nie zapowiadał przełomu.

Jednak już około godziny 10:00, zgodnie z przewidywaniami, pojawiły się słabe opady deszczu, które utrzymały się do wczesnego popołudnia, osiągając szczyt z 1.5 mm opadów o 10:00 i spadając do 0.15 mm o 13:00. Prawdziwa rewolucja nastąpi dopiero później.

Po godzinie 13:00, kiedy temperatura podskoczy do 11 stopni, deszcz zacznie ustępować, a po południu, około 16:00, nad Poznań zawita słońce, przynosząc upragnione zachmurzenie małe i przyjemne 13 stopni Celsjusza. Wieczór również zapowiada się pogodnie, z temperaturą spadającą do 8 stopni około 19:00.

Krótko po zmroku, około 22:00, miasto zostanie otulone bezchmurnym niebem, a termometry pokażą 7 stopni, z odczuwalną temperaturą 5 stopni. To doskonała wiadomość dla tych, którzy planują wieczorne wyjścia lub spokojny spacer.

Szczegółowa pogoda godzinowa Poznań

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 10:00 8°C 6°C 3 m/s Słabe opady deszczu (1.5 mm) 13:00 11°C 9°C 4 m/s Słabe opady deszczu (0.15 mm) 16:00 13°C 12°C 3 m/s Brak 19:00 8°C 6°C 2 m/s Brak 22:00 7°C 5°C 3 m/s Brak

Co przyniesie piątek 13 marca?

Nadchodzący piątek, 13 marca, w Poznaniu zapowiada się o wiele bardziej optymistycznie niż czwartek, a przesądy o pechowej dacie nie znajdą odzwierciedlenia w aurze. Już od wczesnych godzin rannych niebo nad miastem będzie niemal bezchmurne, z temperaturą około 5 stopni Celsjusza i odczuwalną zaledwie 2 stopnie.

W ciągu dnia temperatura zacznie dynamicznie wzrastać, by po południu osiągnąć przyjemne 15 stopni Celsjusza, co sprawi, że piątek będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Wiatr, choć chwilami porywisty (do 10 m/s rano), nie powinien zepsuć wrażenia.

Wieczorem, około godziny 19:00, termometry wciąż pokażą 10 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne, tworząc idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dopiero późnym wieczorem pojawią się umiarkowane chmury, ale bez ryzyka opadów.

Można śmiało powiedzieć, że piątek 13 marca 2026 roku będzie w Poznaniu dniem pełnym słońca i wiosennego ciepła, idealnym na rozpoczęcie weekendu. To zdecydowanie odmiana po czwartkowym, bardziej kapryśnym dniu.

Jak wykorzystać pogodę w Poznaniu?

Gdy pogoda w Poznaniu kaprysi, jak dzisiaj rano, warto przygotować się na każdą ewentualność. Rano i wczesnym popołudniem parasol będzie niezbędnym elementem wyposażenia, a cieplejsza kurtka ochroni przed odczuwalnym chłodem. To idealny czas na wizytę w muzeach czy przytulnych kawiarniach Starego Rynku.

Jednak po południu, gdy słońce zacznie dominować, a temperatura wzrośnie, warto ruszyć na spacer. Park Cytadela czy Ostrów Tumski to doskonałe miejsca na chłonięcie wiosennego słońca i podziwianie budzącej się do życia przyrody. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze!

Jutro, w tak słoneczny piątek, Poznań zaprasza do aktywności na świeżym powietrzu. Wycieczka rowerowa wokół jeziora Malta, piknik w Parku Sołackim czy po prostu długi spacer po mieście będą świetnym pomysłem. Słońce i wysoka temperatura sprzyjają długim wędrówkom.

Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkiej kurtce na wieczór, gdy temperatura nieco spadnie. To będzie dzień, w którym Poznań rozkwitnie pełnią wiosennego blasku, warto to wykorzystać, zanim pogoda znów zaskoczy.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.