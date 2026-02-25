Deszcz ze śniegiem w Lublinie. Zima jeszcze nie odpuszcza!

Prognoza pogody na dzisiaj w Lublinie

Dzień 25 lutego 2026 roku w Lublinie zaskakuje nas typowo zimową mieszanką, która z pewnością nie ucieszy nikogo, kto marzy o wiośnie. Z samego rana powita nas słaby deszcz, szybko przechodzący w śnieg, co stworzy dość nieprzyjemne warunki na drogach i chodnikach. Temperatura ledwie drgnie powyżej zera, a odczuwalnie będzie znacznie mroźniej, bo nawet do -5 stopni Celsjusza.

Przez większość dnia spodziewamy się całkowitego zachmurzenia, które skutecznie przysłoni resztki nadziei na słońce. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami osiągającymi nawet 12 km/h, co dodatkowo obniży komfort termiczny i sprawi, że nawet te nikłe plusowe temperatury będą odczuwane jako silny mróz. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywać się będzie na wysokim poziomie, zaczynając od 1020 hPa, by pod wieczór wzrosnąć do 1028 hPa.

Szczegółowa prognoza godzinowa na 25.02

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -5°C 5 km/h (zachodni), porywy do 12 km/h Słaby deszcz (0.1 mm) 10:00 0°C -5°C 6 km/h (północno-zachodni), porywy do 10 km/h Słaby śnieg (0.89 mm) 13:00 1°C -5°C 7 km/h (północny), porywy do 8 km/h Słaby śnieg (0.11 mm) 16:00 1°C -4°C 5 km/h (północny), porywy do 8 km/h Brak opadów 19:00 -1°C -5°C 4 km/h (północny), porywy do 8 km/h Brak opadów

Pogoda na czwartek 26 lutego. Co czeka Lublin?

Po dzisiejszym dość ponurym dniu, czwartek 26 lutego 2026 roku przyniesie Lublinowi pewne nadzieje na poprawę aury, choć zima nie zamierza całkiem odpuścić. Poranek zacznie się jeszcze mroźnie, z temperaturą około -2 stopni Celsjusza i odczuwalnymi -4, jednak z widocznością poprawiającą się dzięki mniejszemu zachmurzeniu. Wiatr będzie słaby, zaledwie 1-2 km/h z kierunku południowo-wschodniego, co sprawi, że będzie znacznie przyjemniej niż dziś.

W ciągu dnia temperatura powoli wzrośnie, osiągając około 3 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie, a odczuwalnie będzie już znacznie łagodniej, nawet do 0 stopni. Co najważniejsze, nie przewiduje się żadnych opadów, a zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, dając szansę na przebłyski słońca. Wieczorem ponownie wróci lekki mróz, ale przy bezchmurnym niebie będzie można podziwiać gwiazdy.

Jak przetrwać zimową pogodę w mieście?

W obliczu dzisiejszych opadów deszczu ze śniegiem, najlepszym rozwiązaniem jest spędzanie czasu w ciepłych pomieszczeniach, zwłaszcza jeśli nie musimy wychodzić z domu. Można nadrobić zaległości w czytaniu, obejrzeć ulubiony film lub po prostu zrelaksować się z gorącą herbatą. Jeśli jednak musimy wyjść, pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – ciepła kurtka, czapka, szalik i rękawiczki to absolutne minimum, aby uniknąć przemarznięcia.

Na czwartek, kiedy opady mają ustąpić, a niebo się przejaśni, warto rozważyć krótki spacer, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Mimo braku opadów, temperatury nadal będą niskie, więc odpowiednie warstwowanie ubioru pozostaje kluczowe. Pamiętajmy także o odpowiednim obuwiu – antypoślizgowe podeszwy to podstawa na ewentualnie śliskich nawierzchniach po dzisiejszym śniegu, nawet jeśli jutro będzie bezchmurnie.

