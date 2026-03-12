Deszczowa Niespodzianka w Warszawie. Czy czeka nas załamanie pogody 12.03.2026?

Wiosna szaleje w Warszawie!

Dzień 12 marca 2026 w Warszawie rozpoczyna się wyjątkowo zdradliwie! Poranek jeszcze uraczy nas pięknym, bezchmurnym niebem i temperaturą około 5 stopni Celsjusza, ale nie dajcie się zwieść. To tylko cisza przed burzą, która może zmienić plany wielu mieszkańców stolicy.

Około godziny 13:00 temperatura w Warszawie poszybuje do fantastycznych 14 stopni, jednak w tle pojawią się chmury. Niestety, już od godziny 16:00 nad miasto nadciągną słabe, ale jednak, opady deszczu, które skutecznie zepsują popołudniowe plany. Wieczorem chmury utrzymają się, ale deszcz na szczęście odpuści, choć temperatura spadnie do 12 stopni.

Szczegółowa prognoza pogody Warszawa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5°C 3°C 2 m/s Brak 09:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 12:00 14°C 13°C 3 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 4 m/s Słabe opady deszczu 18:00 12°C 11°C 2 m/s Brak 21:00 10°C 9°C 2 m/s Brak

Jutro będzie lepiej?

Po dzisiejszych kaprysach pogody, warszawiacy mogą odetchnąć z ulgą! Piątek, 13 marca 2026, zapowiada się znacznie przyjemniej i stabilniej. Już od rana czeka nas zachmurzenie małe, które szybko ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. Temperatura w godzinach porannych wyniesie około 8 stopni Celsjusza, by o 10:00 osiągnąć przyjemne 12 stopni.

Apogeum ciepła przypadnie na popołudnie, kiedy to słupki rtęci poszybują do 15 stopni Celsjusza! Niestety, po południu znów pojawi się zachmurzenie, tym razem duże, ale na szczęście bez żadnych opadów deszczu. Wieczór przyniesie umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 12 stopni, idealną na wieczorne spacery.

Idealny weekend w Warszawie

Nadchodzący weekend zapowiada się fantastycznie! Sobota 14 marca to prawdziwe apogeum wiosny, z temperaturami sięgającymi aż 16 stopni Celsjusza i bezchmurnym niebem przez cały dzień. To idealny moment, aby wybrać się na długi spacer po Łazienkach Królewskich lub Saskim Ogrodzie. Koniecznie pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych!

Mimo wysokich temperatur, wiatr może być nieco odczuwalny, zwłaszcza po południu, z porywami do 10 m/s. Warto mieć przy sobie lekką kurtkę, która ochroni przed chłodniejszymi podmuchami. Nie zapomnijcie też o nawodnieniu – słońce i aktywność na świeżym powietrzu szybko wysuszają organizm. Cieszcie się piękną pogodą!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.