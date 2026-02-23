Deszczowa plaga w Krakowie. Czy poniedziałek 23.02.2026 da wytchnienie?

Wichry i deszcz co za dzień?

Poniedziałek 23.02.2026 w Krakowie rozpocznie się prawdziwym pogodowym dramatem! Już od samego rana, mieszkańcy muszą przygotować się na starcie z uporczywym deszczem, który będzie towarzyszył im przez większość dnia. Termometry pokażą około 7 stopni Celsjusza, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, dlatego ciepłe ubranie to absolutna podstawa.

Nie zabraknie także silnych podmuchów wiatru, które mogą sprawić, że spacer po mieście będzie prawdziwym wyzwaniem. W porywach prędkość wiatru osiągnie nawet 15 m/s, co z pewnością da się odczuć. Zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, a ciśnienie wyniesie około 1011 hPa, co może wpłynąć na samopoczucie.

Kraków godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 7°C 4°C 5 m/s (porywy 15 m/s) Słaby deszcz 09:00 7°C 4°C 5 m/s (porywy 13 m/s) Słaby deszcz 12:00 10°C 7°C 7 m/s (porywy 11 m/s) Brak 15:00 9°C 7°C 4 m/s (porywy 9 m/s) Słaby deszcz 18:00 5°C 3°C 4 m/s (porywy 8 m/s) Słaby deszcz 21:00 5°C 1°C 6 m/s (porywy 14 m/s) Słaby deszcz

Fatalna prognoza na jutro

Nie miejcie złudzeń, kolejny dzień nie przyniesie wytchnienia! Wtorek 24.02.2026 w Krakowie zapowiada się równie ponuro, a wręcz jeszcze chłodniej. Termometry w ciągu dnia wskażą zaledwie 3-4 stopnie Celsjusza, a uczucie chłodu spotęguje przenikliwy wiatr.

Spodziewane są ciągłe opady deszczu, które będą towarzyszyć nam niemal przez cały dzień, zaczynając się już w nocy od umiarkowanych, a potem przechodząc w słabe. Odczuwalna temperatura spadnie nawet do -1 stopnia Celsjusza, więc przygotujcie się na prawdziwy pogodowy armagedon. To będzie kolejny trudny dzień dla mieszkańców miasta.

Jak przetrwać ten deszczowy czas?

W taką pogodę najlepiej unikać długich spacerów – chyba że jesteś miłośnikiem kąpieli w deszczu! Zamiast tego postaw na domowe rozrywki, gorącą herbatę i dobrą książkę. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą parasol, pelerynę przeciwdeszczową i solidne, wodoodporne buty, jeśli musisz wyjść z domu.

Jeżeli jednak zdecydujesz się wyjść, ubierz się na cebulkę. Ciepłe warstwy odzieży są kluczowe, aby chronić się przed chłodem i wilgocią. Taka aura zachęca do wizyt w muzeach czy galeriach sztuki, gdzie można spędzić czas komfortowo i kulturalnie, unikając kaprysów natury.

