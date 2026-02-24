Deszczowy początek dnia w Lublinie. Czy 24.02.2026 to zapowiedź powrotu zimy?

Wtorkowy poranek w Lublinie

Lublin, 24 lutego 2026 roku, zaczyna dzień pod dyktando deszczu. Już od wczesnych godzin porannych, około 7:00, termometry wskazują zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale silniejszy wiatr sprawia, że odczuwamy temperaturę na poziomie zera. Ciśnienie pozostaje stabilne, choć nie zwiastuje radykalnych zmian w atmosferze.

Słabe opady deszczu utrzymają się co najmniej do godziny 10:00, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 12 m/s, co na pewno da się odczuć na otwartych przestrzeniach. Po południu, około 13:00, deszcz powinien ustąpić miejsca dużemu zachmurzeniu, choć temperatura wzrośnie do 4 stopni Celsjusza.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C 0°C 4 m/s Słabe opady deszczu (1.15 mm) 09:00 3°C -1°C 6 m/s Słabe opady deszczu (0.14 mm) 12:00 4°C -1°C 6 m/s Brak 15:00 4°C 0°C 5 m/s Brak 18:00 2°C -2°C 5 m/s Brak 21:00 1°C -4°C 4 m/s Słabe opady śniegu (0.13 mm)

Jaka pogoda czeka Lublin jutro?

Środa, 25 lutego, przyniesie ze sobą odczuwalne ochłodzenie. Już w nocy z wtorku na środę, po godzinie 22:00, deszcz zamieni się w słabe opady śniegu, a temperatura spadnie do około 1 stopnia Celsjusza. Poranek przywita nas mrozem i dalszymi opadami białego puchu, co niechybnie wpłynie na warunki drogowe.

W ciągu dnia termometry w Lublinie nie przekroczą 1 stopnia Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie oscylować w granicach -4 do -5 stopni Celsjusza. Spodziewane są słabe opady śniegu przez większość dnia, zwłaszcza w godzinach porannych i około południa, co może znacząco utrudnić poruszanie się po mieście.

Jak przetrwać zimny wtorek w Lublinie

Przygotowania na ten dzień powinny zacząć się od odpowiedniego ubioru. Warstwy to podstawa, szczególnie gdy wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometr. Parasol i ciepła czapka będą niezbędne w porannych godzinach, a rękawiczki przydadzą się przez cały dzień.

Jeśli planujesz wyjście na dłużej, pomyśl o rozgrzewającej herbacie w termosie. Pamiętajcie także o ostrożności na drogach i chodnikach, ponieważ mimo braku intensywnych opadów, wilgoć w połączeniu z niską temperaturą może prowadzić do oblodzeń, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.