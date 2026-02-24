Deszczowy początek dnia w Lublinie. Czy 24.02.2026 to zapowiedź powrotu zimy?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-24 6:19

Lublin budzi się dziś, 24 lutego 2026 roku, pod chmurami, a poranek wita mieszkańców deszczem, który może zaskoczyć niejednego. To jednak dopiero wstęp do zmiennej aury, która szykuje się na najbliższe godziny. Sprawdź, co jeszcze przygotowała dla nas pogoda i jak przygotować się na nadchodzące zmiany w Lublinie.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Osoba w ciemnej odzieży idzie po mokrej, wybrukowanej ulicy, trzymając czarny parasol, chroniąc się przed deszczem. Z prawej strony oświetla ją latarnia uliczna o ciepłym, pomarańczowym blasku, który odbija się na kałużach na ulicy. W tle dominuje duży, zabytkowy budynek z ostrymi wieżami, podświetlony od dołu pomarańczowym światłem, co tworzy kontrast z szaroniebieskim, deszczowym niebem. Gałęzie drzew bez liści zwisają z góry, tworząc ciemną ramę dla sceny.

Wtorkowy poranek w Lublinie

Lublin, 24 lutego 2026 roku, zaczyna dzień pod dyktando deszczu. Już od wczesnych godzin porannych, około 7:00, termometry wskazują zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale silniejszy wiatr sprawia, że odczuwamy temperaturę na poziomie zera. Ciśnienie pozostaje stabilne, choć nie zwiastuje radykalnych zmian w atmosferze.

Słabe opady deszczu utrzymają się co najmniej do godziny 10:00, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 12 m/s, co na pewno da się odczuć na otwartych przestrzeniach. Po południu, około 13:00, deszcz powinien ustąpić miejsca dużemu zachmurzeniu, choć temperatura wzrośnie do 4 stopni Celsjusza.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:003°C0°C4 m/sSłabe opady deszczu (1.15 mm)
09:003°C-1°C6 m/sSłabe opady deszczu (0.14 mm)
12:004°C-1°C6 m/sBrak
15:004°C0°C5 m/sBrak
18:002°C-2°C5 m/sBrak
21:001°C-4°C4 m/sSłabe opady śniegu (0.13 mm)

Jaka pogoda czeka Lublin jutro?

Środa, 25 lutego, przyniesie ze sobą odczuwalne ochłodzenie. Już w nocy z wtorku na środę, po godzinie 22:00, deszcz zamieni się w słabe opady śniegu, a temperatura spadnie do około 1 stopnia Celsjusza. Poranek przywita nas mrozem i dalszymi opadami białego puchu, co niechybnie wpłynie na warunki drogowe.

W ciągu dnia termometry w Lublinie nie przekroczą 1 stopnia Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie oscylować w granicach -4 do -5 stopni Celsjusza. Spodziewane są słabe opady śniegu przez większość dnia, zwłaszcza w godzinach porannych i około południa, co może znacząco utrudnić poruszanie się po mieście.

Jak przetrwać zimny wtorek w Lublinie

Przygotowania na ten dzień powinny zacząć się od odpowiedniego ubioru. Warstwy to podstawa, szczególnie gdy wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometr. Parasol i ciepła czapka będą niezbędne w porannych godzinach, a rękawiczki przydadzą się przez cały dzień.

Jeśli planujesz wyjście na dłużej, pomyśl o rozgrzewającej herbacie w termosie. Pamiętajcie także o ostrożności na drogach i chodnikach, ponieważ mimo braku intensywnych opadów, wilgoć w połączeniu z niską temperaturą może prowadzić do oblodzeń, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

Dane pogodowe: © OpenWeather

