Dzień w Białymstoku pod chmurką. Sprawdź, czy mróz ustąpi 26.02.2026!

Co czeka nas dziś w Białymstoku?

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na iście zmienny dzień, 26.02.2026! Poranek przywita Was gęstym, dużym zachmurzeniem, które spowije całe niebo, a temperatura oscylująca wokół -1 stopnia Celsjusza sprawi, że odczuwalnie będzie nawet -4 stopnie. Wiatr na szczęście nie będzie zbyt silny, ale chłód i tak da o sobie znać.

Na szczęście po południu prognozy nieco się poprawią! Chmury zaczną ustępować miejsca, a termometry pokażą przyjemniejsze 1-2 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską zera. Pamiętajcie jednak, że wieczorem znów zrobi się pochmurnie i temperatura spadnie, a odczuwalne -5 stopni przypomni, że zima jeszcze nie odpuszcza!

Szczegółowa prognoza godzinowa Białystok

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -4°C 2 m/s Brak 10:00 -1°C -5°C 3 m/s Brak 13:00 1°C -3°C 4 m/s Brak 16:00 2°C -2°C 4 m/s Brak 19:00 0°C -5°C 4 m/s Brak 22:00 -1°C -5°C 4 m/s Brak

Co przyniesie piątek 27 lutego?

Nadzieja na cieplejsze dni rozbłyśnie w Białymstoku już w piątek, 27.02.2026! Poranek co prawda nadal chłodny, z temperaturą około -1 stopnia Celsjusza i odczuwalnym -5 stopni, ale wiatr zacznie mocniej dmuchać, osiągając nawet 11 m/s w porywach. Uważajcie na mocne podmuchy!

W ciągu dnia temperatura wyraźnie wzrośnie, osiągając nawet 5 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie! Niestety, nie ma co liczyć na słońce – niebo przez cały dzień będzie spowite dużym zachmurzeniem. Mimo wszystko, to będzie odczuwalnie cieplejszy dzień, idealny na zimowy spacer, ale pamiętajcie o warstwowych ubraniach!

Pamiętaj o tych rzeczach w Białymstoku!

Dziś w Białymstoku pogoda potrafi zaskoczyć, dlatego ubierz się na cebulkę! Poranne mrozy i chłodny wiatr wymagają ciepłej kurtki, szalika i rękawiczek. Nie daj się zwieść, że po południu będzie nieco cieplej – ten dodatkowy stopień Celsjusza nie zrekompensuje podstępnego chłodu.

Mimo wszystko to świetna okazja, by po południu, gdy chmury nieco ustąpią, wybrać się na krótki spacer! Może kubek gorącej kawy na wynos? Pamiętaj, aby chronić się przed wiatrem, zwłaszcza wieczorem, kiedy jego porywy będą silniejsze. Nie pozwól, by pogoda pokrzyżowała Twoje plany!

Dane pogodowe: © OpenWeather

