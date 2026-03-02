Dziś w Katowicach. Takiej zmiany nikt się nie spodziewał!

Katowice: Czeka nas prawdziwa metamorfoza!

Poranek w Katowicach 02.03.2026 zaczął się dość chłodno, z temperaturą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a wilgotność powietrza utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie, bo aż 95%. Niebo było lekko zachmurzone, co mogło zwiastować szary i ponury dzień. Wiatr ledwie odczuwalny, więc poranny spacer był idealny dla tych, którzy nie boją się niskich temperatur.

Ale to dopiero początek! Wraz z upływem godzin aura radykalnie się zmieni. Już po południu termometry w Katowicach wskażą nawet 11 stopni, a niebo stopniowo zacznie się rozpogadzać. Wieczorem na mieszkańców czeka prawdziwa niespodzianka – praktycznie bezchmurne niebo i łagodna, niemal wiosenna pogoda. Ciśnienie stabilne, co sprzyja dobremu samopoczuciu.

Szczegółowa prognoza pogody dla Katowic

Godzina Temperatura Temp. odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C 2°C 1 km/h Brak 10:00 5°C 5°C 0 km/h Brak 13:00 9°C 9°C 1 km/h Brak 16:00 11°C 9°C 1 km/h Brak 19:00 6°C 6°C 1 km/h Brak 22:00 6°C 6°C 1 km/h Brak

Co z pogodą we wtorek? To będzie zaskoczenie!

Wtorek, 3 marca 2026 roku, przyniesie do Katowic prawdziwe ocieplenie! Nocą temperatura nie spadnie poniżej 4-5 stopni Celsjusza, a nad ranem utrzyma się na podobnym poziomie. Mimo początkowego zachmurzenia, które zwiastuje pogodną noc, dzień zacznie się od chmur.

W ciągu dnia jednak termometry poszybują w górę! Po południu możemy spodziewać się nawet 12 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską 10 stopni. Choć niebo pozostanie pochmurne, nie ma co liczyć na opady – będzie sucho i zaskakująco ciepło. To idealna okazja, by poczuć już powiew prawdziwej wiosny!

Co robić w taką pogodę w Katowicach?

W poniedziałek, gdy aura będzie się zmieniać z chłodnej na słoneczną i ciepłą, warto wykorzystać to popołudnie! Rano ciepłe ubranie to podstawa, ale na popołudnie przygotujcie lżejsze kurtki. Po południu, gdy słońce zagości na niebie, idealnym pomysłem będzie spacer po Parku Kościuszki czy Dolinie Trzech Stawów, aby złapać pierwsze promienie słońca.

Z kolei wtorek to już zapowiedź wiosny! Przy 12 stopniach Celsjusza, mimo pochmurnego nieba, warto pomyśleć o aktywnościach na zewnątrz. Może rowerowa przejażdżka albo kawa na świeżym powietrzu? Pamiętajcie, aby mimo wszystko zabrać ze sobą parasol, choć szanse na deszcz są minimalne – ostrożności nigdy za wiele!

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI).