Dziś w Lublinie będzie ciepło. Czy wiosna puka do drzwi?

Lublin, 28 lutego 2026 roku, budzi się dziś pod kołdrą z chmur, które szczelnie zasnuły poranne niebo. Termometry wskażą co prawda 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalne -4 stopnie bezlitośnie przypominają, że zima najwyraźniej nie zamierzała oddać pola bez walki. Umiarkowany wiatr z południa będzie czuwał nad tym, byśmy nie zapomnieli o ciepłym szaliku.

Jednakże, jak to często bywa, pozory mylą. W ciągu dnia sytuacja zmieni się diametralnie. W południe ujrzymy już 9 stopni Celsjusza, by po południu osiągnąć prawdziwy pogodowy ewenement – nawet 11 stopni! To śmiałe wyjście naprzeciw wiosennym fantazjom. Wysokie ciśnienie atmosferyczne ma szansę zrekompensować ewentualne poranne marudzenie.

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady Zachmurzenie 06:00 0°C -4°C 4.0 m/s Brak Zachmurzenie duże 09:00 4°C -1°C 5.0 m/s Brak Zachmurzenie umiarkowane 12:00 9°C 7°C 4.0 m/s Brak Zachmurzenie umiarkowane 15:00 11°C 10°C 3.0 m/s Brak Pochmurnie 18:00 6°C 3°C 3.0 m/s Brak Pochmurnie 21:00 3°C 0°C 4.0 m/s Brak Pochmurnie

Nadchodząca niedziela, 1 marca, również zapowiada się bardzo łagodnie, choć z delikatnym powrotem do nieco niższych temperatur rano. Około godziny 7:00 termometry pokażą 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura wyniesie około -1 stopień, więc poranek będzie wymagał jeszcze ciepłego ubioru. Wiatr utrzyma umiarkowaną prędkość, a niebo pozostanie zachmurzone, jednak z szansą na przejaśnienia.

W ciągu dnia temperatura ponownie poszybuje w górę, osiągając około 8 stopni Celsjusza około południa, by po południu osiągnąć maksymalnie 11 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, ale opady deszczu nie są przewidywane, co jest doskonałą wiadomością dla tych, którzy planują spędzić ten dzień poza domem. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian.

Z taką pogodą w Lublinie, jaką szykuje nam ten weekend, grzechem byłoby siedzieć w domu! Rekordowo wysokie jak na luty temperatury aż proszą o aktywność na świeżym powietrzu. Czy to spacer po urokliwych uliczkach Starego Miasta, czy może wizyta w Ogrodzie Saskim, gdzie można szukać pierwszych pąków – każda opcja będzie lepsza niż siedzenie w czterech ścianach.

Pamiętajmy jednak, że przyroda bywa przewrotna, a polska pogoda potrafi zaskoczyć. Mimo dziennego ciepła, poranki i wieczory nadal będą chłodne, więc kilka warstw ubrania to podstawa. Choć opadów nie przewidujemy, lekka kurtka to zawsze dobry pomysł. Wiatr – mimo pozorów – nie będzie aż tak dokuczliwy, więc śmiało planujcie dłuższe eskapady.

