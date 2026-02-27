Gdańsk 27.02.2026: Dzień jak z huśtawki, od mrozu po wiosnę!

Gdańsk budzi się w chłodzie

Poranek 27 lutego 2026 w Gdańsku nie pozostawił złudzeń – początek dnia był wyraźnie chłodny, z temperaturą zaledwie 3°C, a odczuwalną jeszcze niższą, bo aż -1°C. Ciśnienie utrzymywało się na poziomie 1019 hPa, co zwiastowało stabilne warunki, choć w powietrzu czuć było wyraźny powiew zimy. Bezchmurne niebo o godzinie 7:00 mogło początkowo sugerować spokojny, słoneczny dzień, jednak gdańska pogoda rzadko bywa tak przewidywalna.

Dalej, w okolicach godziny 10:00, termometry wskazywały już 5°C, ale z odczuwalną temperaturą 1°C, co wciąż wymagało ciepłego ubioru. Stopniowo na niebie zaczęło pojawiać się zachmurzenie małe, a wiatr nieco się wzmógł, osiągając porywy do 11 m/s. To typowy scenariusz dla polskiego wybrzeża, gdzie stabilne warunki potrafią w ciągu kilku godzin diametralnie się zmienić, wprowadzając w nastrój melancholii.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -1°C 4 m/s (porywy 9 m/s) Brak 10:00 5°C 1°C 5 m/s (porywy 11 m/s) Brak 13:00 9°C 7°C 4 m/s (porywy 9 m/s) Brak 16:00 10°C 10°C 4 m/s (porywy 8 m/s) Brak 19:00 7°C 4°C 4 m/s (porywy 9 m/s) Brak

Co przyniesie weekend w Gdańsku?

Jeśli dzisiejszy dzień był tylko rozgrzewką, to jutro, w sobotę 28 lutego 2026 roku, Gdańsk może zaskoczyć jeszcze bardziej. Poranek ponownie przywita nas bezchmurnym niebem i temperaturą rzędu 5°C, ale odczuwalny chłód na poziomie 1°C będzie wymagał wciąż solidnego ubioru. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co dziś rano, czyli około 4 m/s, z porywami do 9 m/s.

Prawdziwa rewolucja nastąpi w ciągu dnia, kiedy to słońce zacznie królować na bezchmurnym niebie. Około południa, czyli około godziny 13:00, termometry wskażą już imponujące 12°C, a temperatura odczuwalna będzie wynosić aż 11°C. To zapowiedź prawdziwie wiosennej aury, która zachęci do wyjścia z domu i cieszenia się słonecznym dniem. Wieczorem, około 19:00, zrobi się nieco chłodniej (8°C), ale niebo pozostanie z niewielkim zachmurzeniem.

Jak wykorzystać pogodowe zmiany?

W obliczu tak zmiennej pogody w Gdańsku, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie. Dziś, kiedy rano panuje chłód, warto postawić na warstwowy ubiór – ciepła kurtka, szalik i czapka to podstawa. Po południu, wraz z ociepleniem, można zrzucić jedną warstwę i wybrać się na spacer po Długim Targu lub wzdłuż Motławy. Pamiętajmy, że nawet przy wyższej temperaturze, nadmorski wiatr potrafi być zdradliwy.

Jutro natomiast, z uwagi na prognozowane niemalże wiosenne warunki, będzie to idealny dzień na długie spacery po plaży lub wypad za miasto. Gdańsk oferuje wiele urokliwych miejsc, które w pełnym słońcu prezentują się wyjątkowo pięknie. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych i lżejszym obuwiu, choć nadal miej na uwadze, że nad morzem aura potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Cieszmy się każdą chwilą tych nietypowych zmian!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.