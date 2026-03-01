Gdańsk budzi się w słońcu. Czy marzec zaskoczy nas ciepłem?

Gdańsk walczy z marcowymi kaprysami

Poranek w Gdańsku 01 marca 2026 roku zapowiada się niezwykle optymistycznie, wręcz bezchmurnie! Słońce wschodzi z temperaturą 7 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie to zaledwie 3 stopnie. Wiatr o prędkości 5 m/s będzie już przypominał o marcowych warunkach.

Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, bo z każdą godziną niebo będzie pokrywać się chmurami. Około południa temperatura może wzrosnąć do 8 stopni, lecz wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Wieczorem czeka nas zachmurzenie duże i spadek temperatury, więc nie zapomnijcie o ciepłych ubraniach!

Godzinowa prognoza dla Gdańska

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 7:00 7°C 3°C 5 m/s Brak 10:00 7°C 3°C 7 m/s Brak 13:00 8°C 5°C 6 m/s Brak 16:00 7°C 3°C 5 m/s Brak 19:00 6°C 3°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda jutro w Gdańsku?

A co czeka nas jutro, 2 marca? Poranek ponownie będzie chłodny, z temperaturą zaledwie 2 stopni Celsjusza i odczuwalnym mrozem do minus 1 stopnia! Niebo początkowo pokaże małe zachmurzenie, ale szybko pokryje się szczelnie chmurami.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza, co da nam poczucie lekkiego ocieplenia. Niestety, wieczorem, po godzinie 22, możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. Przygotujcie parasole, bo marzec pokaże swoje mokre oblicze!

Jak przetrwać marcową zmienność?

Marcowa pogoda to prawdziwa loteria, dlatego zawsze miejcie pod ręką parasol i ciepłą kurtkę. Nawet jeśli rano słońce śmieje się do Was, po południu sytuacja może się dramatycznie zmienić. Warstwowy ubiór to klucz do komfortu!

Jeśli planujecie spacer po gdańskiej starówce, zróbcie to w okolicach południa, kiedy temperatura będzie najwyższa i wiatr nieco łagodniejszy. Pamiętajcie, by śledzić prognozy na bieżąco, bo marzec potrafi zaskoczyć w mgnieniu oka!

