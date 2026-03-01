Gdańsk budzi się w słońcu. Czy marzec zaskoczy nas ciepłem?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-03-01 6:11

Przygotujcie się na ekscytującą pogodę w Gdańsku 01.03.2026! Dzień zaczyna się niewinnie, ale atmosfera będzie gęstnieć z każdą godziną. Temperatura powoli rośnie, a wiatr może dać się we znaki. Sprawdź, co jeszcze szykuje dla nas marzec! Czy utrzyma się ten nieprzewidywalny trend?

Kobieta w czarnym płaszczu i szarym szaliku na szyi, trzymająca rozłożony szalik nad głową, stoi na pierwszym planie po lewej stronie, na brukowanym chodniku. Dalej, po jej prawej stronie, idzie inna kobieta w jasnym płaszczu. Po prawej rozciąga się rzeka z ciemnymi, falującymi wodami, a w tle widać szereg kamienic z czerwonymi dachami, stojących wzdłuż jej brzegu. Na niebie widoczne są duże, białe chmury na tle błękitnego nieba, a promienie słońca przebijają się przez nie, tworząc jasne refleksy.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta w czarnym płaszczu i szarym szaliku na szyi, trzymająca rozłożony szalik nad głową, stoi na pierwszym planie po lewej stronie, na brukowanym chodniku. Dalej, po jej prawej stronie, idzie inna kobieta w jasnym płaszczu. Po prawej rozciąga się rzeka z ciemnymi, falującymi wodami, a w tle widać szereg kamienic z czerwonymi dachami, stojących wzdłuż jej brzegu. Na niebie widoczne są duże, białe chmury na tle błękitnego nieba, a promienie słońca przebijają się przez nie, tworząc jasne refleksy.

Gdańsk walczy z marcowymi kaprysami

Poranek w Gdańsku 01 marca 2026 roku zapowiada się niezwykle optymistycznie, wręcz bezchmurnie! Słońce wschodzi z temperaturą 7 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie to zaledwie 3 stopnie. Wiatr o prędkości 5 m/s będzie już przypominał o marcowych warunkach.

Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, bo z każdą godziną niebo będzie pokrywać się chmurami. Około południa temperatura może wzrosnąć do 8 stopni, lecz wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Wieczorem czeka nas zachmurzenie duże i spadek temperatury, więc nie zapomnijcie o ciepłych ubraniach!

Godzinowa prognoza dla Gdańska

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
7:007°C3°C5 m/sBrak
10:007°C3°C7 m/sBrak
13:008°C5°C6 m/sBrak
16:007°C3°C5 m/sBrak
19:006°C3°C4 m/sBrak

Dane pogodowe: © OpenWeather

Jaka pogoda jutro w Gdańsku?

A co czeka nas jutro, 2 marca? Poranek ponownie będzie chłodny, z temperaturą zaledwie 2 stopni Celsjusza i odczuwalnym mrozem do minus 1 stopnia! Niebo początkowo pokaże małe zachmurzenie, ale szybko pokryje się szczelnie chmurami.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza, co da nam poczucie lekkiego ocieplenia. Niestety, wieczorem, po godzinie 22, możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. Przygotujcie parasole, bo marzec pokaże swoje mokre oblicze!

Jak przetrwać marcową zmienność?

Marcowa pogoda to prawdziwa loteria, dlatego zawsze miejcie pod ręką parasol i ciepłą kurtkę. Nawet jeśli rano słońce śmieje się do Was, po południu sytuacja może się dramatycznie zmienić. Warstwowy ubiór to klucz do komfortu!

Jeśli planujecie spacer po gdańskiej starówce, zróbcie to w okolicach południa, kiedy temperatura będzie najwyższa i wiatr nieco łagodniejszy. Pamiętajcie, by śledzić prognozy na bieżąco, bo marzec potrafi zaskoczyć w mgnieniu oka!

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.