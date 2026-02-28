Gdańsk szykuje się na pogodową huśtawkę. Czy miasto zobaczy wiosnę już 28 lutego 2026?

Wiosna czy zima w Gdańsku dzisiaj?

Dzień 28 lutego 2026 roku w Gdańsku zapowiadał się dość niepozornie, a poranek przywitał nas rześkim, wręcz zimowym chłodem. Około godziny 7:00 termometry wskazywały zaledwie 4°C, choć odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, oscylując w okolicach zera, co skutecznie zniechęcało do porannych spacerów. Na szczęście niebo było **bezchmurne, z minimalnym zachmurzeniem**, co dawało nadzieję na poprawę w ciągu dnia.

Co ciekawe, ten początkowy chłód szybko ustąpił miejsca prawdziwej pogodowej rewolucji, która rozgrzała miasto wczesnym popołudniem. Między 13:00 a 16:00 temperatura **poszybowała do zaskakujących 16°C**, sprawiając, że wielu gdańszczan poczuło powiew niemalże wiosennej aury. Wiatr wciąż wiał z południowego zachodu z prędkością około 4-5 m/s, jednak nie przeszkadzał w odczuwaniu tego niezwykłego ciepła.

Szczegółowa prognoza pogody dla Gdańska

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 10:00 6°C 3°C 5 m/s Brak 13:00 11°C 11°C 5 m/s Brak 16:00 16°C 16°C 4 m/s Brak 19:00 10°C 9°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda czeka nas jutro, 1 marca?

Po dzisiejszym zaskakującym cieple, 1 marca 2026 roku przyniesie w Gdańsku powrót do bardziej stonowanej, ale i **znacznie chłodniejszej aury**. Poranek będzie charakteryzował się dużym zachmurzeniem, a termometry pokażą zaledwie 6°C, z odczuwalną temperaturą spadającą do 3°C, co stanowić będzie wyraźny kontrast wobec rekordów z piątku. Wiatr utrzyma się na poziomie 5 m/s, jednak jego chłodny podmuch z pewnością będzie bardziej odczuwalny.

Dalsza część dnia również nie przyniesie słońca – **zachmurzenie pozostanie duże, niemal całkowite**, a temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 6-7°C. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć, co może zwiastować stabilniejszą, lecz wyraźnie chłodniejszą pogodę. Warto więc przygotować się na to, że marcowy Gdańsk przywita nas już bez śladu dzisiejszych wiosennych obietnic.

Co robić i jak się przygotować?

Dzisiejsza pogoda w Gdańsku to prawdziwa gratka dla miłośników zmienności, dlatego najlepiej **postawić na warstwowy ubiór**. Rano cieplej, ale z perspektywą, że już za kilka godzin będzie można zdjąć sweter i cieszyć się słońcem w lekkiej kurtce. Spacer po plaży w godzinach popołudniowych może być wyjątkowo przyjemny, o ile nie zapomnimy o okularach przeciwsłonecznych, by chronić oczy przed wiosennym słońcem.

Jednak, jeśli planujesz wyjście wieczorem, pamiętaj, że **temperatura szybko spadnie**, a wraz z nią komfort cieplny. To idealny moment na wizytę w jednej z gdańskich kawiarni czy restauracji, gdzie przy ciepłym napoju można podsumować ten pogodowy dzień pełen niespodzianek. Nie daj się zaskoczyć chłodem po zachodzie słońca i zawsze miej przy sobie dodatkową warstwę ubrania.

