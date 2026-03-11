Gorący dzień w Łodzi 11 marca! Czy wiosna nadeszła z hukiem?

Pogoda w Łodzi: dziś prawdziwy szok termiczny!

Mieszkańcy Łodzi, przygotujcie się! Środa, 11 marca 2026 roku, przyniesie ze sobą prawdziwe trzęsienie ziemi w pogodzie. Rozpoczniemy dzień od chłodnego poranka, ale to tylko cisza przed burzą – termometry oszaleją, a Wy poczujecie nagły przypływ wiosennej energii.

Przed południem, około godziny 10:00, temperatura podskoczy do 7 stopni Celsjusza, a po południu czeka nas szokujące 17 stopni! Takie wahania to prawdziwy test dla organizmu, więc ubierajcie się na cebulkę i cieszcie się każdym promieniem słońca, bo choć będzie pochmurnie, temperatura wynagrodzi wszystko.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Łodzi

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 10:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 13:00 13°C 12°C 5 m/s Brak 16:00 17°C 15°C 5 m/s Brak 19:00 10°C 8°C 4 m/s Brak

Co czeka Łódź jutro? Sprawdź zanim wyjdziesz!

Po dzisiejszym szaleństwie termicznym, czwartek 12 marca 2026 roku w Łodzi przyniesie lekkie ochłodzenie i zdecydowanie więcej chmur. Ranek powita nas temperaturą około 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie jeszcze niższa, dlatego warto pamiętać o ciepłym swetrze.

Przez cały dzień niebo nad miastem będzie mocno zachmurzone, wręcz całkowicie, co może nieco stłumić nastroje po dzisiejszym upojeniu. Mimo to, wiatr będzie raczej łagodny, oscylując wokół 2-4 m/s, więc nie musimy obawiać się silnych porywów.

Jak przetrwać pogodowy Armagedon w Łodzi?

Przy tak zmiennej aurze, kluczem jest elastyczność! Dziś postaw na warstwy – rano kurtka, po południu cienka bluza, a wieczorem znów coś cieplejszego. Pamiętajcie o piciu wody, aby organizm lepiej znosił wahania temperatur.

Jutro, gdy dominować będą chmury, wykorzystajcie ten dzień na nadrobienie zaległości w domowym zaciszu lub wizytę w galerii. Brak słońca nie oznacza nudy! Zadbajcie o pozytywne nastawienie, bo w Łodzi nawet pochmurny dzień może być pełen atrakcji.

