Gorący dzień w Łodzi 11 marca! Czy wiosna nadeszła z hukiem?

Pogoda w Łodzi: dziś prawdziwy szok termiczny!
Mieszkańcy Łodzi, przygotujcie się! Środa, 11 marca 2026 roku, przyniesie ze sobą prawdziwe trzęsienie ziemi w pogodzie. Rozpoczniemy dzień od chłodnego poranka, ale to tylko cisza przed burzą – termometry oszaleją, a Wy poczujecie nagły przypływ wiosennej energii.
Przed południem, około godziny 10:00, temperatura podskoczy do 7 stopni Celsjusza, a po południu czeka nas szokujące 17 stopni! Takie wahania to prawdziwy test dla organizmu, więc ubierajcie się na cebulkę i cieszcie się każdym promieniem słońca, bo choć będzie pochmurnie, temperatura wynagrodzi wszystko.
Szczegółowa prognoza godzinowa dla Łodzi
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|5°C
|2°C
|4 m/s
|Brak
|10:00
|7°C
|4°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|13°C
|12°C
|5 m/s
|Brak
|16:00
|17°C
|15°C
|5 m/s
|Brak
|19:00
|10°C
|8°C
|4 m/s
|Brak
Co czeka Łódź jutro? Sprawdź zanim wyjdziesz!
Po dzisiejszym szaleństwie termicznym, czwartek 12 marca 2026 roku w Łodzi przyniesie lekkie ochłodzenie i zdecydowanie więcej chmur. Ranek powita nas temperaturą około 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie jeszcze niższa, dlatego warto pamiętać o ciepłym swetrze.
Przez cały dzień niebo nad miastem będzie mocno zachmurzone, wręcz całkowicie, co może nieco stłumić nastroje po dzisiejszym upojeniu. Mimo to, wiatr będzie raczej łagodny, oscylując wokół 2-4 m/s, więc nie musimy obawiać się silnych porywów.
Jak przetrwać pogodowy Armagedon w Łodzi?
Przy tak zmiennej aurze, kluczem jest elastyczność! Dziś postaw na warstwy – rano kurtka, po południu cienka bluza, a wieczorem znów coś cieplejszego. Pamiętajcie o piciu wody, aby organizm lepiej znosił wahania temperatur.
Jutro, gdy dominować będą chmury, wykorzystajcie ten dzień na nadrobienie zaległości w domowym zaciszu lub wizytę w galerii. Brak słońca nie oznacza nudy! Zadbajcie o pozytywne nastawienie, bo w Łodzi nawet pochmurny dzień może być pełen atrakcji.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.