Gorączka sobotniego popołudnia w Radomiu. Czy 28.02.2026 zaskoczy nas upałem?

Radom dziś szykuje termiczny rollercoaster

Poranek 28 lutego 2026 roku w Radomiu zapowiadał się dość standardowo, z ledwie dwoma stopniami powyżej zera i odczuwalną temperaturą spadającą poniżej. Kto by pomyślał, że sytuacja zmieni się tak drastycznie w ciągu zaledwie kilku godzin? Początkowo bezchmurne niebo szybko ustąpiło miejsca niewielkim zachmurzeniom, ale to tylko preludium do tego, co czekało na mieszkańców.

Prawdziwa rewolucja nadeszła po południu, gdy słupek rtęci poszybował w górę, osiągając niespodziewane 16 stopni Celsjusza. Zjawisko to, choć krótkotrwałe, z pewnością wprawi w osłupienie tych, którzy pamiętają typowe warunki końcówki lutego. Ciepły, choć delikatny wiatr z południa tylko potęgował wrażenie przedwczesnej wiosny, zupełnie ignorując kalendarz.

Szczegółowa prognoza godzinowa Radom

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 km/h Brak 10:00 4°C 2°C 3 km/h Brak 13:00 11°C 10°C 2 km/h Brak 16:00 16°C 15°C 3 km/h Brak 19:00 9°C 8°C 3 km/h Brak

Co przyniesie niedziela w Radomiu?

Po dzisiejszym, nieco ekstrawaganckim pokazie pogodowym, niedziela 1 marca 2026 roku w Radomiu zapowiada się już spokojniej, choć z pewnymi niuansami. Poranek przywita nas chłodem, z temperaturą około 4 stopni Celsjusza, a odczuwalne zero będzie przypominać, że to wciąż początek marca, a nie środek lata. Lekkie zachmurzenie i porywisty wiatr – do 10 km/h – mogą zaskoczyć.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do przyjemnych 11 stopni, ale nie spodziewajmy się już spektakularnych rekordów. Zachmurzenie umiarkowane, momentami duże, będzie dominować na niebie, a wiatr utrzymujący się na poziomie 4-5 km/h, z porywami do 7 km/h, przypomni o swojej obecności. Prognoza na jutro nie przewiduje opadów, co jest dobrą wiadomością dla planujących niedzielne aktywności.

Jak najlepiej wykorzystać pogodę w Radomiu?

Taka pogoda, pełna kontrastów, wymaga od mieszkańców Radomia pewnej elastyczności. Jeśli planujecie wyjście w sobotnie popołudnie, pamiętajcie o warstwowych ubraniach. Kiedy słońce grzeje jak w kwietniu, można pokusić się o spacer po Parku Kościuszki, ale wieczorem ciepła kurtka będzie absolutną koniecznością. Nie dajcie się zwieść tej krótkiej symulacji lata!

Niedziela natomiast zachęca do nieco bardziej stonowanych aktywności. Umiarkowane temperatury i brak opadów sprzyjają długim spacerom, może nawet wizycie w radomskich muzeach, jeśli chmury okażą się zbyt dominujące. Koniecznie zabierzcie ze sobą szalik lub chustę, by chronić się przed chwilami chłodniejszego wiatru, który może przypomnieć o swojej obecności szczególnie rano i wieczorem.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.