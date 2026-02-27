Gorączka w Poznaniu. Niesamowite 13 stopni i szokujące słońce 27.02.2026!

Poznań zaskoczy pogodą dzisiaj!

Poranek w Poznaniu 27.02.2026 to prawdziwy dreszcz emocji! Zaczynamy od zaledwie 3 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską zera. Ale nie dajcie się zwieść, bo to tylko wstęp do szalonej pogody, która nadejdzie!

Słońce, które rano rozświetli miasto, będzie z nami tylko na chwilę! W ciągu dnia termometry oszaleją, dobijając do niewiarygodnych 13 stopni Celsjusza. Wieczorem temperatura spadnie, ale wciąż będzie przyjemnie, bo zachmurzenie umiarkowane nie pozwoli na całkowite wychłodzenie.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr (m/s) Opady 07:00 3°C 0°C 3 0% 10:00 5°C 2°C 4 0% 13:00 10°C 8°C 4 0% 16:00 13°C 12°C 3 0% 19:00 8°C 5°C 3 0%

Pogoda jutro – czy to w ogóle zima?

Jeśli myślicie, że dzisiaj było gorąco, to jutro 28.02.2026 Poznań dosłownie eksploduje ciepłem! Termometry pokażą niewiarygodne 15 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Przygotujcie się na totalne zaskoczenie, bo to prawdziwa anomalia!

Cały dzień, od wczesnego poranka, zapowiada się jako festiwal słońca i błękitnego nieba. Zero opadów, tylko czyste, bezchmurne niebo! Dopiero wieczorem pojawi się trochę chmur, ale temperatura nadal będzie zachwycająco wysoka. Nie przegapcie tego dnia!

Wykorzystaj ten szokujący dzień!

Takie szaleństwo pogodowe w Poznaniu to prawdziwa gratka! Nie traćcie ani chwili – wyciągnijcie lekkie kurtki i ruszajcie na spacer nad Wartą lub do Parku Cytadela. To idealny moment na długie przechadzki i łapanie pierwszych promieni słońca, które dadzą Wam zastrzyk energii.

Pamiętajcie jednak o słońcu! Mimo że to koniec lutego, promienie UV mogą już dać się we znaki, szczególnie przy tak czystym niebie. Warto mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne i planować aktywności na świeżym powietrzu, ale z umiarem.

