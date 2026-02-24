Horror na niebie w Krakowie! We wtorek 24.02.2026 czeka nas prawdziwy potop?

Kraków zalany deszczem? Fatalna prognoza!

Wtorek 24.02.2026 w Krakowie zapowiada się katastrofalnie! Niebo zapłacze nad miastem niemal bez przerwy, serwując nam ciągłe opady deszczu od samego rana aż po późny wieczór. Słońca dzisiaj raczej nie zobaczymy.

Temperatura ledwo przekroczy 6 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, ale odczuwalna będzie znacznie niższa, przez co zmarzniemy do szpiku kości. Silny wiatr dodatkowo potęguje to nieprzyjemne uczucie, sprawiając, że spacer będzie prawdziwą torturą.

Szczegółowa prognoza godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 1°C 6 m/s 0.23 mm deszczu 10:00 5°C 2°C 5 m/s 1.36 mm deszczu 13:00 6°C 2°C 5 m/s 0.4 mm deszczu 16:00 4°C 0°C 4 m/s 0.2 mm deszczu 19:00 5°C 2°C 4 m/s 0.42 mm deszczu

Jutro w Krakowie? Czy będzie lepiej?

Czy po dzisiejszym potopie czeka nas ulga? Niestety, środa 25.02.2026 również nie zapowiada się jako dzień pełen słońca. Choć rano opady deszczu ustąpią, to niebo pozostanie zdominowane przez gęste chmury.

Temperatury nadal będą oscylować w okolicach 2-5 stopni Celsjusza, a odczuwalnie będzie tylko nieco lepiej niż dzisiaj. Co gorsza, po południu znów możemy spodziewać się przelotnych, choć słabych, opadów deszczu, które popsują popołudniowe plany. Wieczorem ponownie zrobi się mroźno.

Jak przetrwać deszczowe dni w Krakowie?

W taką pogodę jedynym ratunkiem jest solidny parasol i wodoodporna odzież! Nie zapomnij o ciepłej czapce i rękawiczkach, bo wiatr i wilgoć szybko dadzą się we znaki. Gorąca herbata po powrocie do domu to absolutna konieczność.

Jeśli nie musisz wychodzić, to wtorek i środa to idealny czas na nadrobienie zaległości w domowym zaciszu. Dobra książka, film lub spotkanie z przyjaciółmi w ciepłym lokalu to znacznie lepsza alternatywa niż walka z kapryśną pogodą na zewnątrz.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.