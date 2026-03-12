Kraków, 12.03.2026: Słońce, deszcz i wiosenny zamęt!

Kraków: Pogodowa ruletka w czwartek?

Dziś, 12 marca 2026 roku, Kraków obudził się w promieniach słońca, dając nadzieję na piękny wiosenny dzień. Poranek był bezchmurny i rześki, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza, co sprzyjało pierwszym spacerom i kawie na zewnątrz. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1019 hPa, co z pewnością pozytywnie wpływało na samopoczucie wielu krakowian. Wiatr wiał delikatnie, nie przekraczając 1 m/s, co idealnie komponowało się z bezchmurnym niebem.

Niestety, sielanka nie potrwa zbyt długo, bo już popołudnie przyniesie ze sobą zauważalne zmiany. Około godziny 16:00, kiedy temperatura osiągnie przyjemne 15 stopni Celsjusza, spodziewane są słabe opady deszczu. To prawdziwa gratka dla tych, którzy kochają dynamiczną aurę, jednak warto mieć to na uwadze, planując popołudniowe aktywności. Wieczorem, około godziny 19:00, deszcz ustąpi miejsca zachmurzeniu, a termometry wskażą około 11 stopni. Nie zapomnijcie o parasolach!

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 10:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 13:00 13°C 11°C 4 m/s Brak 16:00 15°C 14°C 5 m/s Słabe opady deszczu (0.19 mm) 19:00 11°C 10°C 2 m/s Brak

Jaka pogoda czeka Kraków jutro?

Piątek, 13 marca 2026 roku, zapowiada się znacznie bardziej stabilnie niż dzisiejsza huśtawka, co z pewnością ucieszy wielu mieszkańców Krakowa. Rano, około godziny 7:00, spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie przyjemne 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na podobnym poziomie, co dziś, gwarantując komfortowe warunki przez większą część dnia.

Wraz z upływem godzin, chmury będą stopniowo ustępować, a popołudnie przyniesie nam sporą dawkę słońca. Około godziny 13:00 termometry wskażą już 16 stopni Celsjusza, a zachmurzenie będzie małe, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Co najważniejsze, nie przewiduje się żadnych opadów, więc będzie można śmiało planować aktywności bez obawy o deszcz.

Jak spędzić ten dzień w Krakowie?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą, zmienną pogodę w Krakowie, warto przygotować się na każdą ewentualność. Poranne słońce to idealna okazja na poranny spacer po Rynku Głównym lub Plantach, zanim nadejdzie deszcz. Kawiarnie kuszą aromatyczną kawą, a miasto budzi się do życia w przyjemnej aurze. Pamiętajcie jednak, że popołudnie przyniesie orzeźwiający prysznic.

Kiedy nadejdzie deszcz, warto schronić się w jednym z krakowskich muzeów, na przykład w Sukiennicach, lub oddać się kulturalnym doznaniom. Późne popołudnie i wieczór, choć pochmurne, będą już bezdeszczowe, więc można śmiało wybrać się na kolację do ulubionej restauracji. Nie zapomnijcie o parasolu i kurtce, która ochroni przed zmienną marcową aurą!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.