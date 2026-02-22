Kraków, 22 lutego. Deszczowa perspektywa nad miastem?

Jaka pogoda dziś w Krakowie?

Całkowite zachmurzenie od samego rana sprawi, że 22 lutego 2026 roku w Krakowie nie zobaczymy słońca, co dla wielu będzie zapewne klasycznym zimowym krajobrazem. Termometry wskażą dziś od 3 do 5 stopni Celsjusza, co jak na koniec lutego, nie jest jeszcze tragedią, ale komfort termiczny będzie mocno osłabiony przez wilgoć. Wiatr, choć umiarkowany, przypomni o swojej obecności, szczególnie w odkrytych przestrzeniach miasta.

Niestety, popołudnie przyniesie ze sobą to, co wielu mieszkańców Krakowa zna aż za dobrze – słabe opady deszczu zaczną dominować krajobraz już około godziny 16:00. Ciśnienie atmosferyczne powoli zacznie spadać, co dla osób wrażliwych na zmiany pogody może oznaczać pewien dyskomfort. Odczuwalna temperatura spadnie do zera, a nawet poniżej, co tylko pogłębi wrażenie chłodu, mimo że na termometrze cyfry będą nieco wyższe.

Szczegółowa prognoza godzinowa Kraków

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 10:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 13:00 5°C 2°C 3 m/s Brak 16:00 5°C 3°C 3 m/s Słabe opady deszczu (0.27 mm) 19:00 3°C -1°C 4 m/s Słabe opady deszczu (0.35 mm) 22:00 4°C 0°C 5 m/s Słabe opady deszczu (0.65 mm)

Co czeka nas jutro w Krakowie?

Jeśli myśleliście, że dziś Kraków obroni się przed dominacją deszczu, to niestety jutro ta batalia zostanie przegrana – poniedziałek 23 lutego przyniesie nam nieustanne, słabe opady deszczu. Od samego rana do późnego wieczora musimy przygotować się na mokrą aurę, co z pewnością nie ucieszy osób planujących aktywności na świeżym powietrzu. Temperatura będzie jednak nieco wyższa niż dziś, oscylując wokół 6-7 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie konsekwentnie utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, choć z porannymi porywami dochodzącymi nawet do 18 m/s, co ponownie utrudni komfortowe przemieszczanie się po mieście. Odczuwalna temperatura nadal będzie niższa niż rzeczywista, oscylując w granicach 2-4 stopni, co oznacza, że wilgoć i wiatr skutecznie odejmą kilka kresek od naszego poczucia ciepła. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma trend spadkowy, rozpoczynając tydzień z niższymi wartościami.

Jak przetrwać deszczowy dzień w Krakowie?

W taką pogodę, kiedy niebo płacze, a wiatr szumi, warto poszukać schronienia w krakowskich wnętrzach. Może to idealny moment, by nadrobić zaległości kulturalne i odwiedzić jedno z licznych muzeów, na przykład Muzeum Narodowe czy Wawel, które zawsze oferują coś nowego. Alternatywnie, klimatyczne kawiarnie Kazimierza lub urokliwe knajpki Starego Miasta zapraszają na rozgrzewającą kawę czy herbatę, gdzie można spokojnie obserwować deszcz za oknem, nie martwiąc się o przemoknięcie.

Niezależnie od tego, czy planujecie spędzić dzień w domowym zaciszu, czy wyruszycie na podbój miasta, pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu. Parasol i wodoodporna kurtka to absolutne podstawy, a ciepłe, nieprzemakalne obuwie z pewnością zaoszczędzi wam wielu nieprzyjemności. Biorąc pod uwagę zapowiadane porywy wiatru, warto rozważyć użycie solidniejszego parasola lub postawić na kaptur, aby uniknąć małych „powodzi” na głowie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.