Kraków, 25 lutego 2026. Jak przetrwać ten dzień?

Środa w Krakowie – co w pogodzie?

Dzisiaj, 25 lutego 2026 roku, Kraków obudził się pod znakiem **umiarkowanego zachmurzenia**, które z czasem będzie narastać. Już o 7 rano termometry wskazywały 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura oscylowała wokół zera, co skutecznie przypominało o zimowej aurze. Wiatr, wiejący z zachodnio-północnego kierunku z prędkością 3 m/s, miał **porywy dochodzące do 9 m/s**, co mogło lekko szarpać jesiennymi kurtkami.

W ciągu dnia sytuacja nie ulegnie drastycznej zmianie – do godziny 16:00 dominować będzie **zachmurzenie duże, niemal całkowite**, skutecznie przesłaniając słońce. Maksymalna temperatura sięgnie 6 stopni Celsjusza około południa, ale wrażenie chłodu potęgować będzie utrzymujący się wiatr. Ciśnienie atmosferyczne, początkowo 1022 hPa, będzie powoli wzrastać, co może przynieść chwilową ulgę meteopatom.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Krakowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 3 m/s (porywy do 9 m/s) Brak 10:00 5°C 0°C 6 m/s (porywy do 9 m/s) Brak 13:00 6°C 3°C 5 m/s (porywy do 9 m/s) Brak 16:00 5°C 2°C 4 m/s (porywy do 6 m/s) Brak 19:00 3°C 2°C 1 m/s (porywy do 2 m/s) Brak

Co czeka nas jutro w Krakowie?

Po dzisiejszym pochmurnym epizodzie, jutrzejszy dzień, czyli 26 lutego, przyniesie **wyraźną zmianę aury**. Poranek zapowiada się mroźnie, z temperaturami spadającymi do -1 stopnia Celsjusza i odczuwalnymi -4 stopniami. Na szczęście, nad Krakowem ma zagościć **bezchmurne niebo**, co z pewnością poprawi nastroje mieszkańców. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie 1031 hPa, co jest dobrą wiadomością dla osób wrażliwych na jego wahania.

W ciągu dnia, wraz z pojawieniem się słońca, temperatura będzie dynamicznie wzrastać, osiągając **maksymalnie 7 stopni Celsjusza około godziny 13:00**. Wiatr będzie delikatny, wiejący z wschodnich kierunków z prędkością 2-3 m/s, więc nie powinien psuć przyjemności ze spacerów. Opady, podobnie jak dziś, pozostaną jedynie wspomnieniem, co sprawia, że **jutrzejszy dzień będzie znacznie przyjemniejszy pogodowo**.

Jak wykorzystać pogodę w Krakowie?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze umiarkowane temperatury i brak opadów, choć z mocnym zachmurzeniem, to **idealny moment na wizytę w muzeach czy galeriach sztuki**. W Krakowie nie brakuje takich miejsc, gdzie można podziwiać skarby kultury bez obaw o pogodę. To także dobra okazja, by nadrobić zaległości w ulubionej kawiarni, **delektując się ciepłą herbatą lub kawą**.

Jeśli jednak jutro skusi nas słońce, a wszystko na to wskazuje, warto wybrać się na spacer po Bulwarach Wiślanych lub na Kopiec Kościuszki. Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze – warstwy to klucz, zwłaszcza gdy rano chwyci mróz, a w ciągu dnia zrobi się znacznie cieplej. Niezależnie od planów, **sprawdźcie prognozę przed wyjściem** i cieszcie się każdym dniem w Krakowie!

