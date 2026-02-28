Kraków wita wiosnę. Temperatury zaskakują 28.02.2026!

Wiosna idzie do Krakowa

Dziś, 28 lutego 2026 roku, Kraków obudzi się z umiarkowanym zachmurzeniem, ale to tylko preludium do znacznie cieplejszego dnia, który zaskoczy wszystkich miłośników słońca. Poranek przywita nas temperaturą około 4-5 stopni Celsjusza, a powietrze będzie spokojne, z delikatnym wiatrem, który nie powinien być uciążliwy. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1023 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu.

Prawdziwa rewolucja nastąpi jednak po południu, kiedy termometry poszybują w górę, osiągając nawet 14 stopni Celsjusza około godziny 16:00. To zdecydowanie zapowiedź nadchodzącej wiosny, którą wielu z nas wyczekuje z utęsknieniem. Co ważne, przez cały dzień nie przewiduje się żadnych opadów, co pozwala swobodnie planować aktywności na świeżym powietrzu.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 4°C 1 m/s Brak 09:00 5°C 5°C 1 m/s Brak 12:00 11°C 10°C 0 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 0 m/s Brak 18:00 9°C 9°C 1 m/s Brak 21:00 7°C 6°C 2 m/s Brak

Pogoda w Krakowie jutro

Pierwszy dzień marca, niedziela 1 marca 2026 roku, przyniesie do Krakowa kontynuację stabilnej aury, choć z lekkim spadkiem temperatury o poranku. Obudzą nas cztery stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie nieco niższa z powodu delikatnego wiatru. Zachmurzenie małe i umiarkowane będzie dominować na niebie w pierwszych godzinach dnia.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 9 stopni Celsjusza, a słońce będzie próbować przebijać się przez niewielkie zachmurzenie. Wieczorem prognoza wskazuje na zachmurzenie duże, ale podobnie jak dziś, nie musimy obawiać się opadów. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, co powinno sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Jak dobrze wykorzystać pogodę?

Taka aura w Krakowie to idealna okazja, aby w końcu wybrać się na długi spacer po Plantach, Wawelu czy Kazimierzu. Temperatury zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz, a brak deszczu pozwala zapomnieć o parasolach. Warto skorzystać z ostatnich chwil spokoju przed potencjalnym wiosennym zgiełkiem, delektując się urokami miasta bez pośpiechu.

Pamiętajcie jednak, że choć w ciągu dnia będzie przyjemnie ciepło, to poranki i wieczory mogą być jeszcze dość chłodne. Dlatego nie zapomnijcie o założeniu lekkiej kurtki lub swetra, zwłaszcza jeśli planujecie dłuższe wyjścia. Gorąca kawa w jednej z urokliwych krakowskich kawiarni będzie doskonałym zakończeniem udanego dnia.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.