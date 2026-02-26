Kraków zamarza o poranku. Czy słońce nas uratuje 26.02.2026?

Kraków: zimowy poranek co dalej

Dziś, 26 lutego 2026 roku, Kraków obudził się w prawdziwym mrozie! Termometry wskazują zaledwie -3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to potworne -6 stopni. Poranny spacer to wyzwanie dla każdego, kto nie zaopatrzył się w ciepłą czapkę i szalik.

Na szczęście nie wszystko stracone! Po lodowatym początku dnia, słońce zacznie działać cuda. W samo południe temperatura skoczy do przyjemnych 5 stopni Celsjusza, a wiatr prawie ustanie, dając nam chwilę wytchnienia. Popołudnie przyniesie nawet 6 stopni, choć pojawi się niewielkie zachmurzenie. Wieczór będzie również łagodny, z temperaturą utrzymującą się na poziomie 5 stopni.

Szczegółowa prognoza Kraków godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -6°C 2 km/h Brak 10:00 0°C -3°C 3 km/h Brak 13:00 5°C 5°C 1 km/h Brak 16:00 6°C 5°C 2 km/h Brak 19:00 5°C 5°C 1 km/h Brak

Jaka będzie pogoda jutro w Krakowie?

Przygotujcie się na jeszcze większą zmianę! Jutro, 27 lutego, Kraków zafunduje nam prawdziwą huśtawkę temperatur. Rano nadal odczujemy chłód z 2 stopniami Celsjusza, ale w ciągu dnia temperatura poszybuje w górę do aż 11 stopni! To prawdziwy szok po dzisiejszych mrozach!

Niestety, słońce ustąpi miejsca chmurom. Prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, które po południu przejdzie w duże. Wiatr będzie bardzo łagodny, prawie niewyczuwalny, co umili spacery. Ważne: opadów brak, więc parasole nie będą potrzebne.

Weekendowe plany w Krakowie — co ze sobą zabrać?

Jeśli myśleliście, że to koniec niespodzianek, to jesteście w błędzie! Sobota, 28 lutego 2026 roku, zapowiada się równie rewelacyjnie. Termometry ponownie pokażą aż do 11 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. Idealne warunki na odkrywanie uroków Krakowa.

Co robić w taką pogodę? Wybierzcie się na spacer po Kazimierzu lub wzdłuż Wisły! Pamiętajcie jednak, że mimo wysokiej temperatury, wieczory mogą być chłodne – warto ubrać się warstwowo. Nie zapomnijcie o wygodnych butach, bo Kraków aż prosi się o długie wędrówki!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.