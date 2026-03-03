Kraków zwiastuje wiosnę. Marzec 2026 zaskakuje ciepłem!

Dziś w Krakowie ciepło i… niemal bezwietrznie

Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Krakowie przynosi ze sobą powiew optymizmu, chociaż poranek może jeszcze lekko oszukać. Słupki rtęci w godzinach porannych pokazywały około 3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą na podobnym poziomie, co wciąż przypomina o zimowych nawykach. Na szczęście, to tylko przedsmak tego, co nastąpi w ciągu dnia, a ciśnienie utrzymuje się stabilnie na poziomie 1028 hPa.

Z każdą godziną pogoda w Krakowie nabierze tempa. W samo południe termometry wskażą już 9 stopni, a po południu nawet 11 stopni Celsjusza! Co ciekawe, niemal przez cały dzień towarzyszyć nam będzie pochmurne niebo, jednak bez szans na opady. Niewielkie zachmurzenie i symboliczny wiatr o prędkości 1 m/s sprawią, że mimo braku słońca, dzień będzie naprawdę przyjemny i sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu.

Szczegółowa prognoza pogody dla Krakowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 3°C 1 m/s Brak opadów 10:00 5°C 5°C 1 m/s Brak opadów 13:00 9°C 9°C 1 m/s Brak opadów 16:00 11°C 9°C 1 m/s Brak opadów 19:00 8°C 8°C 1 m/s Brak opadów

Co czeka nas jutro w Krakowie?

Po dzisiejszym, nieco stonowanym, ale ciepłym dniu, środa w Krakowie zapowiada się jeszcze bardziej spektakularnie. Już od rana 4 marca 2026 roku, czeka nas bezchmurne niebo i znaczący wzrost temperatury. Poranek zaczniemy od około 5 stopni Celsjusza, ale słońce szybko zacznie działać cuda. Wiatr, choć nieco silniejszy, nie popsuje nam dobrego nastroju.

W ciągu dnia termometry w Krakowie mogą wskazać nawet 13 stopni Celsjusza! To prawdziwy rarytas jak na początek marca i niewątpliwie sygnał, że wiosna zbliża się wielkimi krokami. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne, a brak opadów sprawi, że będzie to idealny dzień na wszelkie plany na zewnątrz. Warto to wykorzystać, zanim kapryśny marzec ponownie pokaże swoje inne oblicze.

Jak wykorzystać marcowe ocieplenie?

Zważywszy na dzisiejsze, a zwłaszcza jutrzejsze, niemal wiosenne warunki pogodowe, Kraków zaprasza do aktywności na świeżym powietrzu. Dziś, mimo zachmurzenia, przyjemna temperatura i brak wiatru sprzyjają spacerom po Plantach czy wycieczce na Wawel. Nie zapomnijcie o wygodnym obuwiu i warstwowej odzieży, bo choć w ciągu dnia będzie ciepło, poranki i wieczory mogą być jeszcze chłodniejsze.

Jutro, przy bezchmurnym niebie i wysokiej temperaturze, warto wybrać się na dłuższe wędrówki po okolicznych parkach, takich jak Błonia czy Lasek Wolski. To idealny moment na pierwsze wiosenne pikniki czy rowerowe eskapady. Pamiętajcie o zabraniu okularów przeciwsłonecznych i lekkiej kurtki, bo wiatr, choć niegroźny, może dać o sobie znać, szczególnie popołudniem. Cieszmy się każdym ciepłym promykiem!

Dane pogodowe: © OpenWeather

