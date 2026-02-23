Leje od rana w Gdańsku. Sprawdź, co jeszcze dziś cię zaskoczy!

Poniedziałek pod znakiem deszczu?

Poniedziałek 23.02.2026 w Gdańsku zaskoczy nas przede wszystkim nieustającym deszczem, który od rana spływa po szybach. Meteorolodzy ostrzegają – parasol to dziś nasz najlepszy przyjaciel, bo wilgoć będzie towarzyszyć nam przez cały dzień!

Temperatura, choć z pozoru nie najniższa – około 3-5 stopni Celsjusza – zostanie mocno zaniżona przez uczucie chłodu, spadające nawet do -2 stopni! Dodatkowo, porywisty wiatr z prędkością do 16 m/s sprawi, że wyjście z domu bez odpowiedniego ubioru może być prawdziwym wyzwaniem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -2°C 8 m/s (porywy do 16 m/s) Słabe opady deszczu (0.15 mm) 10:00 3°C -1°C 6 m/s (porywy do 13 m/s) Zachmurzenie umiarkowane 13:00 5°C 1°C 5 m/s (porywy do 10 m/s) Zachmurzenie duże 16:00 5°C 1°C 4 m/s (porywy do 10 m/s) Słabe opady deszczu (0.92 mm) 19:00 2°C -1°C 3 m/s (porywy do 6 m/s) Słabe opady deszczu (0.65 mm)

Co przyniesie wtorek w Gdańsku?

Po deszczowym poniedziałku, wtorek 24.02.2026 nie przyniesie w Gdańsku zbyt wielu optymistycznych zmian. Znów spodziewamy się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, które będą towarzyszyć mieszkańcom przez większość dnia. Chwile przejaśnień będą nieliczne!

Temperatura utrzyma się na niskim poziomie, oscylując wokół 1-2 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu może być jeszcze intensywniejsze, spadając nawet do -3 stopni. Wiatr, choć nieco słabszy, nadal będzie odczuwalny, szczególnie rano, z porywami do 10 m/s.

Jak przetrwać deszczową pogodę?

W taką pogodę najlepiej jest schować się pod dach! Wykorzystaj ten czas na odwiedzenie jednego z gdańskich muzeów, na przykład Muzeum II Wojny Światowej lub Europejskiego Centrum Solidarności. To idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, a jednocześnie uciec przed chłodem i deszczem.

Nie zapomnij o odpowiednim ubiorze! Warstwy to podstawa, a nieprzemakalna kurtka i ciepłe buty to absolutny must-have. Pamiętaj też o zabraniu parasola – będzie niezastąpiony w starciu z dzisiejszymi, a także jutrzejszymi opadami w Gdańsku!

