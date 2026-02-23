Leje od rana w Gdańsku. Sprawdź, co jeszcze dziś cię zaskoczy!

Spis treści
Poniedziałek pod znakiem deszczu?
Poniedziałek 23.02.2026 w Gdańsku zaskoczy nas przede wszystkim nieustającym deszczem, który od rana spływa po szybach. Meteorolodzy ostrzegają – parasol to dziś nasz najlepszy przyjaciel, bo wilgoć będzie towarzyszyć nam przez cały dzień!
Temperatura, choć z pozoru nie najniższa – około 3-5 stopni Celsjusza – zostanie mocno zaniżona przez uczucie chłodu, spadające nawet do -2 stopni! Dodatkowo, porywisty wiatr z prędkością do 16 m/s sprawi, że wyjście z domu bez odpowiedniego ubioru może być prawdziwym wyzwaniem.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|3°C
|-2°C
|8 m/s (porywy do 16 m/s)
|Słabe opady deszczu (0.15 mm)
|10:00
|3°C
|-1°C
|6 m/s (porywy do 13 m/s)
|Zachmurzenie umiarkowane
|13:00
|5°C
|1°C
|5 m/s (porywy do 10 m/s)
|Zachmurzenie duże
|16:00
|5°C
|1°C
|4 m/s (porywy do 10 m/s)
|Słabe opady deszczu (0.92 mm)
|19:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s (porywy do 6 m/s)
|Słabe opady deszczu (0.65 mm)
Co przyniesie wtorek w Gdańsku?
Po deszczowym poniedziałku, wtorek 24.02.2026 nie przyniesie w Gdańsku zbyt wielu optymistycznych zmian. Znów spodziewamy się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, które będą towarzyszyć mieszkańcom przez większość dnia. Chwile przejaśnień będą nieliczne!
Temperatura utrzyma się na niskim poziomie, oscylując wokół 1-2 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu może być jeszcze intensywniejsze, spadając nawet do -3 stopni. Wiatr, choć nieco słabszy, nadal będzie odczuwalny, szczególnie rano, z porywami do 10 m/s.
Jak przetrwać deszczową pogodę?
W taką pogodę najlepiej jest schować się pod dach! Wykorzystaj ten czas na odwiedzenie jednego z gdańskich muzeów, na przykład Muzeum II Wojny Światowej lub Europejskiego Centrum Solidarności. To idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, a jednocześnie uciec przed chłodem i deszczem.
Nie zapomnij o odpowiednim ubiorze! Warstwy to podstawa, a nieprzemakalna kurtka i ciepłe buty to absolutny must-have. Pamiętaj też o zabraniu parasola – będzie niezastąpiony w starciu z dzisiejszymi, a także jutrzejszymi opadami w Gdańsku!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.