Leje od rana w Gdańsku. Sprawdź, co jeszcze dziś cię zaskoczy!

2026-02-23 6:12

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku w Gdańsku zapowiada się mokro i wietrznie! Od samego rana deszcz nie odpuścił i niestety, nie wygląda na to, by się szybko poddał. Niskie temperatury i porywisty wiatr sprawią, że pogoda da się we znaki. Czy jest szansa na poprawę? Sprawdź szczegóły!

Na pierwszym planie, po lewej stronie, znajduje się duża, kamienna fontanna o kilku poziomach, z rzeźbami postaci mitologicznych w kolorze patynowanego brązu. Z fontanny wylewa się woda, a jej powierzchnia jest mokra od deszczu, którego smugi są widoczne w powietrzu. Dalej rozciąga się przestronny, brukowany plac, oświetlony blaskiem ulicznych latarni i świateł z budynków. Po obu stronach placu stoją kolorowe, wielopiętrowe kamienice z licznymi oknami, niektóre z nich posiadają markizy i zewnętrzne ogródki kawiarniane. W tle, na końcu placu, dominuje okazały, ceglany budynek z wysoką wieżą, charakterystyczną dla architektury miejskiej. Kilka postaci z parasolami przemieszcza się przez mokry bruk, którego powierzchnia odbija intensywne światła, tworząc ciepłe, złociste refleksy. Całość sceny rozgrywa się pod pochmurnym, szaroniebieskim niebem, co podkreśla deszczową aurę.

Poniedziałek pod znakiem deszczu?

Poniedziałek 23.02.2026 w Gdańsku zaskoczy nas przede wszystkim nieustającym deszczem, który od rana spływa po szybach. Meteorolodzy ostrzegają – parasol to dziś nasz najlepszy przyjaciel, bo wilgoć będzie towarzyszyć nam przez cały dzień!

Temperatura, choć z pozoru nie najniższa – około 3-5 stopni Celsjusza – zostanie mocno zaniżona przez uczucie chłodu, spadające nawet do -2 stopni! Dodatkowo, porywisty wiatr z prędkością do 16 m/s sprawi, że wyjście z domu bez odpowiedniego ubioru może być prawdziwym wyzwaniem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:003°C-2°C8 m/s (porywy do 16 m/s)Słabe opady deszczu (0.15 mm)
10:003°C-1°C6 m/s (porywy do 13 m/s)Zachmurzenie umiarkowane
13:005°C1°C5 m/s (porywy do 10 m/s)Zachmurzenie duże
16:005°C1°C4 m/s (porywy do 10 m/s)Słabe opady deszczu (0.92 mm)
19:002°C-1°C3 m/s (porywy do 6 m/s)Słabe opady deszczu (0.65 mm)

Co przyniesie wtorek w Gdańsku?

Po deszczowym poniedziałku, wtorek 24.02.2026 nie przyniesie w Gdańsku zbyt wielu optymistycznych zmian. Znów spodziewamy się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, które będą towarzyszyć mieszkańcom przez większość dnia. Chwile przejaśnień będą nieliczne!

Temperatura utrzyma się na niskim poziomie, oscylując wokół 1-2 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu może być jeszcze intensywniejsze, spadając nawet do -3 stopni. Wiatr, choć nieco słabszy, nadal będzie odczuwalny, szczególnie rano, z porywami do 10 m/s.

Jak przetrwać deszczową pogodę?

W taką pogodę najlepiej jest schować się pod dach! Wykorzystaj ten czas na odwiedzenie jednego z gdańskich muzeów, na przykład Muzeum II Wojny Światowej lub Europejskiego Centrum Solidarności. To idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, a jednocześnie uciec przed chłodem i deszczem.

Nie zapomnij o odpowiednim ubiorze! Warstwy to podstawa, a nieprzemakalna kurtka i ciepłe buty to absolutny must-have. Pamiętaj też o zabraniu parasola – będzie niezastąpiony w starciu z dzisiejszymi, a także jutrzejszymi opadami w Gdańsku!

