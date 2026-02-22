Łódź, 22.02.2026: Zimowy koszmar wraca! Będzie lało i mocno wiało?

Pogodowa katastrofa nad Łodzią!

Mieszkańcy Łodzi, przygotujcie się na iście szalony dzień, 22 lutego 2026 roku! Niestety, rano niebo zafundowało nam niespodziankę w postaci słabych opadów śniegu, które mogą lekko wybielić krajobraz, ale niestety, to dopiero początek prawdziwej pogodowej zawieruchy. Temperatura oscyluje wokół 3 stopni, ale odczuwalnie jest znacznie chłodniej – nawet minus dwa!

Niestety, sielanka ze śniegiem szybko minie. Już przed południem zapomnimy o zimowej aurze, bo spodziewane są przejściowe opady deszczu, które zamienią ulice w mokre pułapki. Wiatr będzie narastał, osiągając w porywach nawet 14 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie do przerażających minus trzech stopni! Cały dzień będzie pochmurno, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hPa, lekko spadając wieczorem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -2°C 5 m/s Śnieg (0.61 mm) 10:00 2°C -1°C 4 m/s Deszcz (0.88 mm) 13:00 3°C -1°C 5 m/s Deszcz (0.56 mm) 16:00 3°C -1°C 6 m/s Deszcz (0.31 mm) 19:00 2°C -3°C 6 m/s Deszcz (0.38 mm)

Co czeka Łódź jutro? Sprawdź!

Po dzisiejszej męce, mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na minimalną poprawę, ale niestety nie będzie to jeszcze prawdziwa wiosna. Jutro, 23 lutego 2026 roku, pora na kolejne potyczki z deszczem, zwłaszcza rano. Temperatura utrzyma się na poziomie około 5 stopni Celsjusza, a odczuwalnie będzie oscylować wokół zera, więc nadal będzie naprawdę zimno.

Wiatr nadal będzie odczuwalny, rano z porywami do 15 m/s, ale w ciągu dnia nieco osłabnie. Po porannych opadach, spodziewamy się kilku godzin wytchnienia od deszczu, z dominującym dużym zachmurzeniem, które zasłoni słońce. Niestety, wieczorem opady deszczu powrócą, więc parasol będzie nadal niezastąpiony!

Jak przetrwać taką aurę w Łodzi?

W obliczu tak zmiennej i nieprzyjemnej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Przede wszystkim, nie wychodź z domu bez porządnej, wodoodpornej kurtki i parasola. Warstwowy ubiór to podstawa – pozwoli dostosować się do zmieniającej się temperatury i silnego wiatru. Pamiętajcie także o czapce i rękawiczkach, bo odczuwalne minusowe temperatury mogą dać się we znaki.

Co robić w taką pogodę w Łodzi? Zamiast spacerów, postaw na kulturalne atrakcje! Odwiedźcie Manufakturę, jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście, gdzie znajdziecie sklepy, restauracje i kino, idealne na deszczowe popołudnie. Alternatywnie, wybierzcie się do Muzeum Miasta Łodzi lub jednej z wielu kawiarni, by w ciepłej atmosferze przeczekać pogodowy armagedon. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.