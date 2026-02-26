Łódź szykuje się na powiew zimy. Czy to tylko chwilowe ochłodzenie?

Łódzka dwulicowość pogodowa na dziś

Łódź, 26 lutego 2026 roku, serwuje nam pogodowy rollercoaster, który może zaskoczyć nawet doświadczonych mieszkańców. Poranek zaserwował nam prawdziwe, zimowe uderzenie mrozu, z temperaturami spadającymi do minus trzech stopni Celsjusza. Odczuwalnie było jednak znacznie gorzej, bo aż minus osiem, co skutecznie przypominało, że kalendarzowa wiosna to jeszcze daleka perspektywa.

Wiatr, choć nie porywisty, skutecznie potęgował uczucie chłodu, sprawiając, że spacer po mieście mógł być wyzwaniem. Na szczęście, w ciągu dnia sytuacja zacznie się zmieniać, a niebo nad Łodzią ma pozostać bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem, choć wciąż przy niskich temperaturach. Ciśnienie wysokie – 1029 hPa, co powinno sprzyjać lepszemu samopoczuciu pomimo chłodu.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Łodzi

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -8°C 4 m/s Brak 10:00 -2°C -7°C 5 m/s Brak 13:00 3°C -2°C 5 m/s Brak 16:00 3°C 0°C 4 m/s Brak 19:00 1°C -3°C 4 m/s Brak

Co przyniesie piątek?

Po dzisiejszej huśtawce temperatur, piątek, 27 lutego, zapowiada się znacznie łagodniej, choć niekoniecznie słoneczniej. Poranek w Łodzi nadal będzie chłodny, z temperaturą około jednego stopnia Celsjusza, a odczuwalnie będzie to minus dwa. Warto więc jeszcze raz sięgnąć po cieplejsze ubrania przed wyjściem.

Jednakże, prognozy na resztę dnia wyglądają optymistycznie. Wraz z upływem godzin, temperatura zacznie dynamicznie rosnąć, osiągając nawet 10 stopni Celsjusza w godzinach popołudniowych. Niestety, słońce raczej nie będzie nam towarzyszyć, gdyż niebo pozostanie zachmurzone, a ciśnienie utrzyma się na podobnym poziomie. Wiatr ma być umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w piątkowych aktywnościach.

Łódzkie spacery i weekendowe plany

Mimo zmiennej aury, Łódź oferuje wiele możliwości spędzenia czasu. Jeśli dzisiejszy mróz nie odstraszy, poranny spacer po Parku Poniatowskiego, ubrani w ciepłe kurtki i czapki, może być odświeżającym początkiem dnia. Popołudnie z nieco wyższą temperaturą to idealna okazja na odwiedzenie Manufaktury czy ulicy Piotrkowskiej.

Pamiętajmy, że zmiany temperatury wymagają elastyczności w doborze garderoby. Warto postawić na warstwowy ubiór, który pozwoli dostosować się do panujących warunków. Niewykluczone, że w piątek, dzięki wzrostowi temperatury, będzie można pozwolić sobie na nieco lżejsze stroje, ale bez przesady – wiatr w Łodzi potrafi być zdradliwy.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.