Lublin drży w poniedziałek. Kto czeka na prawdziwe słońce?

Mieszkańcy Lublina, szykujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dziś, 2 marca 2026 roku, pogoda zafunduje nam prawdziwą huśtawkę nastrojów. Od chłodu po przyjemne ocieplenie – czy uda nam się w pełni skorzystać z tych warunków? Sprawdź, co jeszcze przygotował dla nas ten marcowy poniedziałek!

Na pierwszym planie, w dolnej części kadru, po chodniku wyłożonym ciemnoszarymi płytami i brukowaną kostką, idą ludzie. Po lewej stronie ciemna sylwetka mężczyzny kroczy dynamicznie, z profilu, z lekko pochyloną głową, trzymając coś w prawej dłoni. Obok niego idzie kobieta w jasnobeżowej, puchowej kurtce z kapturem i futrzanym szalikiem, zasłaniając dłonią czoło. Środkiem kadru, lekko z tyłu, kroczy mężczyzna w ciemnej kurtce i jasnym szaliku. Po prawej stronie, w głębi, idzie kolejna ciemna sylwetka mężczyzny, z ręką zasłaniającą twarz, obok niego częściowo widoczny jest inny mężczyzna w okularach. W tle rozciąga się miejski krajobraz z historycznymi budynkami. Dominują ceglane wieże z zielonymi dachami, w tym wysoka wieża z iglicą po lewej oraz masywniejszy kościół z szerokim, zielonym dachem po prawej. Pomiędzy nimi widać fasady kamienic o różnych odcieniach, od jasnego beżu po czerwień dachówek. Niebo jest częściowo zachmurzone, z wyraźnymi kłębiastymi chmurami w odcieniach szarości i błękitu, z przebłyskami jaśniejszego, czystego nieba po lewej i prawej stronie, sugerującymi porę dnia ze zmiennym oświetleniem.

Pogoda Lublin dziś zaskoczy wszystkich

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, w Lublinie to prawdziwa jazda bez trzymanki! Rankiem, o godzinie 7:00, termometry wskazywały zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalnie było nawet -1 stopień. Zachmurzenie duże i 80% szans na deszcz – to nie brzmi jak idealny początek tygodnia.

Jednak nie martwcie się, bo dzień przyniesie zaskakującą zmianę! W samo południe zrobi się znacznie przyjemniej. O 13:00 możemy liczyć już na fantastyczne 8 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s. Po południu, około 16:00, temperatura podskoczy nawet do 9 stopni! Zachmurzenie z dużego przejdzie w małe.

Godzinowa prognoza pogody dla Lublina

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:001°C-1°C2 m/sPrawdopodobieństwo 80%
10:004°C1°C3 m/sBrak
13:008°C6°C4 m/sBrak
16:009°C8°C3 m/sBrak
19:005°C4°C2 m/sBrak

Co przyniesie wtorek w Lublinie?

Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Lublinie przyniesie pewne uspokojenie, ale słońca nadal będzie nam brakować. Od samego rana czeka nas duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Termometry pokażą około 3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską zera.

Po południu nie będzie znacznie lepiej – temperatura wzrośnie do zaledwie 4-5 stopni, a wieczorem utrzyma się na podobnym poziomie. Wiatr będzie słaby, od 1 do 3 m/s, co na szczęście nie spotęguje odczucia chłodu. Na opady nie ma co liczyć – to przynajmniej dobra wiadomość.

Jak przetrwać kapryśną pogodę w Lublinie?

Mimo zmiennej aury, poniedziałek w Lublinie to idealny dzień na kawę w jednej z uroczych kawiarni na Starym Mieście. Spacer po Lublinie będzie możliwy, zwłaszcza po południu, gdy temperatura znacznie wzrośnie, a szanse na deszcz spadną praktycznie do zera. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze!

Wtorek natomiast to idealny moment na wizytę w Muzeum Lubelskim na Zamku, gdzie można schronić się przed zachmurzeniem i poczuć klimat historii. Jeśli planujesz wyjście na świeże powietrze, nie zapomnij o ciepłym szaliku i czapce, nawet jeśli opadów nie przewiduje się. Nie daj się zaskoczyć!Dane pogodowe: © OpenWeather

