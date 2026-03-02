Lublin drży w poniedziałek. Kto czeka na prawdziwe słońce?

Spis treści
Pogoda Lublin dziś zaskoczy wszystkich
Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, w Lublinie to prawdziwa jazda bez trzymanki! Rankiem, o godzinie 7:00, termometry wskazywały zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalnie było nawet -1 stopień. Zachmurzenie duże i 80% szans na deszcz – to nie brzmi jak idealny początek tygodnia.
Jednak nie martwcie się, bo dzień przyniesie zaskakującą zmianę! W samo południe zrobi się znacznie przyjemniej. O 13:00 możemy liczyć już na fantastyczne 8 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s. Po południu, około 16:00, temperatura podskoczy nawet do 9 stopni! Zachmurzenie z dużego przejdzie w małe.
Godzinowa prognoza pogody dla Lublina
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|1°C
|-1°C
|2 m/s
|Prawdopodobieństwo 80%
|10:00
|4°C
|1°C
|3 m/s
|Brak
|13:00
|8°C
|6°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|9°C
|8°C
|3 m/s
|Brak
|19:00
|5°C
|4°C
|2 m/s
|Brak
Co przyniesie wtorek w Lublinie?
Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Lublinie przyniesie pewne uspokojenie, ale słońca nadal będzie nam brakować. Od samego rana czeka nas duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Termometry pokażą około 3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską zera.
Po południu nie będzie znacznie lepiej – temperatura wzrośnie do zaledwie 4-5 stopni, a wieczorem utrzyma się na podobnym poziomie. Wiatr będzie słaby, od 1 do 3 m/s, co na szczęście nie spotęguje odczucia chłodu. Na opady nie ma co liczyć – to przynajmniej dobra wiadomość.
Jak przetrwać kapryśną pogodę w Lublinie?
Mimo zmiennej aury, poniedziałek w Lublinie to idealny dzień na kawę w jednej z uroczych kawiarni na Starym Mieście. Spacer po Lublinie będzie możliwy, zwłaszcza po południu, gdy temperatura znacznie wzrośnie, a szanse na deszcz spadną praktycznie do zera. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze!
Wtorek natomiast to idealny moment na wizytę w Muzeum Lubelskim na Zamku, gdzie można schronić się przed zachmurzeniem i poczuć klimat historii. Jeśli planujesz wyjście na świeże powietrze, nie zapomnij o ciepłym szaliku i czapce, nawet jeśli opadów nie przewiduje się. Nie daj się zaskoczyć!Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.