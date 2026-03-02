Lublin drży w poniedziałek. Kto czeka na prawdziwe słońce?

Pogoda Lublin dziś zaskoczy wszystkich

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, w Lublinie to prawdziwa jazda bez trzymanki! Rankiem, o godzinie 7:00, termometry wskazywały zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalnie było nawet -1 stopień. Zachmurzenie duże i 80% szans na deszcz – to nie brzmi jak idealny początek tygodnia.

Jednak nie martwcie się, bo dzień przyniesie zaskakującą zmianę! W samo południe zrobi się znacznie przyjemniej. O 13:00 możemy liczyć już na fantastyczne 8 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s. Po południu, około 16:00, temperatura podskoczy nawet do 9 stopni! Zachmurzenie z dużego przejdzie w małe.

Godzinowa prognoza pogody dla Lublina

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -1°C 2 m/s Prawdopodobieństwo 80% 10:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 13:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 16:00 9°C 8°C 3 m/s Brak 19:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Co przyniesie wtorek w Lublinie?

Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Lublinie przyniesie pewne uspokojenie, ale słońca nadal będzie nam brakować. Od samego rana czeka nas duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Termometry pokażą około 3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską zera.

Po południu nie będzie znacznie lepiej – temperatura wzrośnie do zaledwie 4-5 stopni, a wieczorem utrzyma się na podobnym poziomie. Wiatr będzie słaby, od 1 do 3 m/s, co na szczęście nie spotęguje odczucia chłodu. Na opady nie ma co liczyć – to przynajmniej dobra wiadomość.

Jak przetrwać kapryśną pogodę w Lublinie?

Mimo zmiennej aury, poniedziałek w Lublinie to idealny dzień na kawę w jednej z uroczych kawiarni na Starym Mieście. Spacer po Lublinie będzie możliwy, zwłaszcza po południu, gdy temperatura znacznie wzrośnie, a szanse na deszcz spadną praktycznie do zera. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze!

Wtorek natomiast to idealny moment na wizytę w Muzeum Lubelskim na Zamku, gdzie można schronić się przed zachmurzeniem i poczuć klimat historii. Jeśli planujesz wyjście na świeże powietrze, nie zapomnij o ciepłym szaliku i czapce, nawet jeśli opadów nie przewiduje się. Nie daj się zaskoczyć!Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.