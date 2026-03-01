Lublin powita słońce, ale to tylko cisza przed burzą? Sprawdź, co przyniesie 01.03.2026.

Słoneczna niedziela w Lublinie

Nareszcie nadszedł ten dzień, kiedy mieszkańcy Lublina mogą zerwać z siebie zimowe okrycia i cieszyć się prawdziwie wiosennym słońcem! Dziś, 1 marca 2026 roku, aura postanowiła nas rozpieszczać, serwując bezchmurne niebo i rosnące temperatury, które z pewnością ucieszą wszystkich stęsknionych za błękitem.

Co prawda, poranek przywita nas jeszcze lekkim chłodem, z temperaturą odczuwalną w okolicach minus jednego stopnia, ale już w ciągu dnia termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. To idealna okazja, by wreszcie wyjść z domu i zacząć ładować baterie, korzystając z uroków nadchodzącej wiosny. Czyżby marzec startował z taką energią, by zrekompensować nam wszystkie pochmurne dni?

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C -1°C 4 m/s Brak 09:00 6°C 2°C 6 m/s Brak 12:00 11°C 10°C 5 m/s Brak 15:00 11°C 11°C 3 m/s Brak 18:00 8°C 7°C 3 m/s Brak 21:00 6°C 4°C 3 m/s Brak

Poniedziałek pod znakiem chmur

Po tak udanej niedzieli zawsze przychodzi poniedziałek, a wraz z nim, niestety, nieco mniej optymistyczne wieści. Jutro, 2 marca 2026 roku, słońce w Lublinie schowa się za solidną warstwą chmur, a bezchmurne niebo pozostanie jedynie miłym wspomnieniem z weekendu. Poranek zacznie się chłodno, z temperaturą oscylującą wokół 3 stopni Celsjusza, co znów przypomni o marznięciu.

Choć w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do około 7-8 stopni Celsjusza, wrażenie ogólnego zachmurzenia będzie dominować. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, jednak to właśnie brak słońca może nieco psuć humor. Czyżby Lublin szykował się na kolejną partię szarości po krótkiej, słonecznej przerwie?

Jak wykorzystać dzień w Lublinie?

Skoro niedziela w Lublinie zapowiada się tak pięknie, grzechem byłoby spędzić ją w domu! Zachęcamy do spacerów po Starym Mieście, gdzie słońce pięknie podkreśli urokliwe kamienice, lub relaksu w Parku Saskim. Pamiętajcie jednak, że pomimo wysokiej temperatury w ciągu dnia, poranek i wieczór bywają zdradliwe – warto zabrać ze sobą cieplejszą kurtkę.

Wiatr, choć nie ekstremalnie silny, może w porywach osiągać do 10 m/s, więc lekka chusta lub czapka mogą okazać się przydatne, zwłaszcza dla wrażliwszych na przewiew. Bezchmurne niebo gwarantuje za to doskonałe warunki do fotografowania, więc jeśli macie duszę artysty, to idealny dzień na uwiecznianie Lublina w wiosennej odsłonie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

