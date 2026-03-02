Lublin startuje z deszczem. Czy 02.03.2026 przyniesie słońce mieszkańcom?

Zimny poranek, cieplejsze popołudnie

Dziś, 2 marca 2026 roku, mieszkańcy Lublina obudzą się w dość ponurej i chłodnej atmosferze, co niestety wpisuje się w typową marcową pogodę, która rzadko rozpieszcza nas słońcem od samego rana. O godzinie 7:00 termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie wynosić około -1 stopnia.

Na szczęście, jak to często bywa, z każdą godziną sytuacja ulegnie poprawie. W południe, około godziny 13:00, temperatura w Lublinie wzrośnie do przyjemnych 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa – około 6 stopni. Zachmurzenie, które rano było duże, stopniowo ustąpi miejsca umiarkowanemu, a po południu nawet małe zachmurzenie pozwoli na przebłyski słońca.

Szczegółowa prognoza pogody dla Lublina

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -1°C 2 m/s Prawdopodobieństwo 80% 10:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 13:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 16:00 9°C 8°C 3 m/s Brak 19:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Wtorek wciąż pod znakiem chmur

Po dzisiejszym, nieco zmiennym dniu, we wtorek 3 marca 2026 roku, Lublin czeka nieco bardziej stabilna, lecz niestety pochmurna aura. Poranek rozpocznie się od zachmurzenia dużego, a temperatura powietrza będzie oscylować w okolicach 3 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną bliską zera.

Przez cały dzień, od godzin porannych aż do wieczora, dominuje zachmurzenie duże lub całkowite, co oznacza, że na słońce będziemy musieli poczekać. Temperatura maksymalna osiągnie 5 stopni Celsjusza, a wiatr będzie bardzo łagodny, co nieco zrekompensuje brak słonecznej pogody. Opady deszczu nie są przewidywane, więc przynajmniej parasol będzie można zostawić w domu.

Co robić w taką pogodę w Lublinie?

Skoro poniedziałek i wtorek nie zapowiadają się na festiwal słońca, warto poszukać alternatyw na spędzenie czasu w Lublinie. Zbliżająca się środa, 4 marca, przyniesie znaczne ocieplenie i dużo słońca, z temperaturą sięgającą nawet 11 stopni Celsjusza, co będzie idealną okazją na dłuższy spacer po urokliwych uliczkach Starego Miasta lub wizytę w Ogrodzie Saskim. Z kolei we wtorek najlepiej wybrać się do jednego z licznych muzeów, na przykład do Muzeum Narodowego w Lublinie, aby podziwiać sztukę bez konieczności martwienia się o deszcz.

Dla tych, którzy preferują aktywne spędzanie czasu niezależnie od pogody, zawsze otwarte są centra sportowe lub baseny. Pamiętajmy, aby we wtorek ubrać się na cebulkę, by czuć się komfortowo w zmiennej aurze, a w środę nie zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych – słońce może być naprawdę intensywne. Nie dajmy się zaskoczyć pogodzie i cieszmy się każdym dniem!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.