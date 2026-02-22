Lublin w deszczu. Czy niedziela 22.02.2026 upłynie pod znakiem kałuż?

Spis treści
Deszczowa niedziela w Lublinie
Zaczynamy dzień 22 lutego 2026 roku w Lublinie z perspektywą szarych, zaciągniętych chmur, które całkowicie przesłonią niebo. Już od wczesnych godzin porannych, około 7:00, temperatura oscylować będzie wokół 2 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, bo nawet -3 stopnie. Wiatr z południowego zachodu o prędkości 6 m/s, z porywami do 13 m/s, tylko spotęguje to nieprzyjemne wrażenie.
Sytuacja nie poprawi się znacząco w ciągu dnia. Koło godziny 13:00 spodziewane są słabe opady deszczu, które utrzymają się również w godzinach popołudniowych i wieczornych. Termometry wskażą maksymalnie 3 stopnie Celsjusza, ale ze względu na wiatr i wilgotność, odczuwalna temperatura nadal będzie oscylować w okolicach -1 do -2 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie dość stabilne, ale bez wpływu na ogólne, raczej posępne nastroje.
Szczegółowa prognoza na dziś
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|2°C
|-3°C
|6 m/s
|Brak
|10:00
|2°C
|-2°C
|6 m/s
|Brak
|13:00
|3°C
|-2°C
|6 m/s
|Słabe opady deszczu
|16:00
|3°C
|-1°C
|6 m/s
|Słabe opady deszczu
|19:00
|3°C
|-2°C
|7 m/s
|Słabe opady deszczu
Jaka będzie pogoda jutro?
Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, nie przyniesie w Lublinie znacznej poprawy w pogodzie. Rano, około godziny 7:00, temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie będzie to zaledwie 0 stopni, co oznacza, że chłód nadal będzie dominował. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, z porywami do 17 m/s, co nie pozostawi złudzeń co do wciąż nieprzyjemnej aury.
W ciągu dnia spodziewane jest dalsze zachmurzenie, a w okolicach godziny 10:00 możliwe są jeszcze słabe opady deszczu. Po południu, między 13:00 a 16:00, opady powinny ustąpić, jednak pełne słońce raczej nie zagości na lubelskim niebie. Temperatura utrzyma się na poziomie około 4 stopni Celsjusza, a wieczorem spadnie do 3 stopni.
Jak spędzić deszczowy dzień w Lublinie?
Taka aura, pełna chłodu i deszczu, zdecydowanie nie zachęca do długich spacerów po lubelskim Starym Mieście czy Ogrodzie Saskim. Zamiast tego, warto rozważyć wizytę w którymś z lokalnych muzeów, na przykład Muzeum Narodowym w Lublinie, gdzie można spędzić czas w komfortowych warunkach, podziwiając sztukę i historię regionu. To doskonała alternatywa dla przemokniętych parków.
Pamiętajmy również o odpowiednim ubiorze. W ten weekend w Lublinie kluczowe będą ciepłe, wodoodporne ubrania, parasol i solidne, nieprzemakalne obuwie. Wieczorne spacery mogą być szczególnie zdradliwe ze względu na silniejszy wiatr i niskie temperatury odczuwalne, dlatego lepiej zaplanować aktywności pod dachem.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.