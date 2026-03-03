Marzec w Gdańsku zaskoczy? Dziś 03.03.2026 czeka nas prawdziwa wiosenna aura!

Gdańsk budzi się do życia

Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Gdańsku zapowiada się zgoła odmiennie od tego, do czego przyzwyczaiła nas końcówka zimy. Poranek przywitał nas co prawda z lekkim chłodem, ale już za chwilę słońce spróbuje przebić się przez chmury, obiecując znaczący wzrost temperatury. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno drżeliśmy z zimna? Cóż, tym razem natura ma dla nas niespodziankę.

To nie jest zwykłe ocieplenie, to wręcz wiosenna rewolucja w środku marca. Termometry pokażą nawet 14 stopni Celsjusza, co jest wynikiem godnym pozazdroszczenia. Ciśnienie atmosferyczne, oscylujące wokół 1025 hPa, będzie stabilne, co dla wielu oznacza ulgę od typowych, jesiennych dolegliwości. Wiatr, choć obecny, nie powinien być uciążliwy.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 2°C 2 m/s Brak 10:00 6°C 4°C 3 m/s Brak 13:00 11°C 10°C 5 m/s Brak 16:00 14°C 13°C 4 m/s Brak 19:00 6°C 3°C 4 m/s Brak

Jaka będzie pogoda jutro?

Po dzisiejszym, niemal letnim oddechu, środa 4 marca 2026 roku w Gdańsku przyniesie pewne ochłodzenie. Poranek będzie zdecydowanie rześki, z temperaturą spadającą do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalną nawet do -3 stopni. Zamiast ciepła, czeka nas powrót do bardziej „marcowej” rzeczywistości, ale z jednym dużym plusem – bezchmurnym niebem.

Choć termometry pokażą niższe wartości, brak opadów i bezchmurne niebo powinny zrekompensować chłód. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, ok. 5 m/s, co przy niższych temperaturach może być odczuwalne. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, utrzymując stabilną aurę, idealną na spacery w słońcu – oczywiście w odpowiednim ubraniu.

Co warto dziś robić?

Jeśli planujecie wyjście z domu, dziś jest idealny dzień na długi spacer po gdańskiej Starówce czy nadmorskiej promenadzie. Nie zapomnijcie jednak, że mimo wysokiej temperatury w ciągu dnia, wieczorem zrobi się znacznie chłodniej, więc warto mieć ze sobą dodatkową warstwę ubrania. To doskonała okazja, by cieszyć się słońcem, którego ostatnio brakowało.

Dla tych, którzy wolą spędzić czas aktywnie, umiarkowany wiatr będzie sprzyjał uprawianiu sportów na świeżym powietrzu, choć może niekoniecznie tych wodnych. Nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi – popołudnie w Gdańsku może okazać się zaskakująco przyjemne. Wykorzystajcie ten dzień, zanim pogoda znów zechce nas zaskoczyć zimowym powrotem.

